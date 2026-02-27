Alianza Lima vs. Universitario: precios de entradas y cómo comprar para ver el clásico por la Liga Peruana de Vóley

Se viene uno de los duelos más esperados de la temporada de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima chocará el domingo contra Universitario de Deportes, que será el plato fuerte de la octava fecha de la Fase 2.

Luego de su participación en el Sudamericano de Clubes de Vóley, Alianza vuelve al torneo local, con la misión de dejar en claro por qué es el líder del certamen.

El equipo dirigido por el argentino Facundo Morando acabó en el tercer lugar del Sudamericano tras ganar a San Martín. En tanto, Universitario cayó 1-3 ante Géminis de Comas.

Hay que indicar que la Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció que ya está habilitada la venta de entradas para los partidos de esta jornada.

Alianza Lima vs. Universitario: ¿cuál es el precio de entradas?

Los precios de las entradas para el Alianza vs. Universitario, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: S/ 20

Preferente Norte: S/ 30

Preferente Sur: S/ 30

Oriente: S/ 40

Occidente: S/ 50

Guía de canales TV del Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley

La octava fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV -de manera exclusiva- a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.