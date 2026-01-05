Budowlani Lodz vs Fenerbahce EN VIVO: ¿a qué hora juegan y por dónde ver la fecha 3 de la CEV Champions League?

Budowlani Lodz vs Fenerbahce EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 3 de la fase de grupos de la Champions League Femenina de Vóley.

Budowlani Lodz vs Fenerbahce EN VIVO: se enfrentan este martes 6 de enero por la fecha 3 de la fase de grupos de la CEV Champions League 2026. El encuentro se disputará en el ŁÓDŹ Sport Arena (Polonia), desde las 12:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por el canal de YouTube de European Volleyball. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Budowlani Lodz vs Fenerbahce: ¿cómo llegan a la CEV Champions League Femenina de vóley 2026?



Budowlani Lodz llega al partido con la necesidad de ganar, puesto que perdió sus dos primeros partidos del grupo B. Fenerbahce, en tanto, llega como líder tras ganar sus dos primeros cotejos.

¿Cuándo y dónde juegan Budowlani Lodz vs Fenerbahce en vivo por la CEV Champions League Femenina de vóley 2026?



El partido entre Budowlani Lodz vs Fenerbahce se disputará este martes 6 de enero en el ŁÓDŹ Sport Arena (Polonia). El recinto tiene capacidad para 13 806 espectadores.

¿A qué hora juegan Budowlani Lodz vs Fenerbahce en vivo por la CEV Champions League Femenina de vóley 2026?



En Perú , el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a las 12:00 p.m.

, el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a las 12:00 p.m. En Polonia , el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a las 6:00 p.m. En Turquía , el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a las 8:00 p.m. En Ecuador, el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a las 12:00 p.m.

En Colombia, el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a la 1:00 p.m.

En Venezuela, el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a las 2:00 p.m.

En Argentina, el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a las 2:00 p.m.

En Paraguay, el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el partido Budowlani Lodz vs Fenerbahce comienza a las 2:00 p.m.

¿Dónde ver la CEV Champions League Femenina de vóley 2026 en vivo?



El partido entre Budowlani Lodz vs Fenerbahce se podrá ver EN VIVO por el canal de YouTube de European Volleyball. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Budowlani Lodz vs Fenerbahce: últimos resultados

Budowlani Lodz

Budowlani Lodz 1-3 Igor Gorgonzola Novara

Benfica 3-2 Budowlani Lodz

Fenerbahce

Fenerbahce 3-0 Benfica

Igor Gorgonzola Novara 0-3 Fenerbahce