"Promoveremos un espacio de respeto": Alianza Lima eliminará mensajes ofensivos contra voleibolistas y comando técnico

Tomará medidas. Alianza Lima informó que tomará medidas contra aquellos usuarios que publiquen mensajes ofensivos en sus redes sociales.

A través de un comunicado emitido en su cuenta de Instagram, el cuadro de La Victoria indicó que los comentarios negativos contra sus voleibolistas y comando técnico serán eliminados.

Además, aseveraron que restringirá y bloqueará a aquellos usuarios que haya propiciado dichos mensajes.

"Los mensajes y comentarios ofensivos hacia nuestras voleibolistas y comando técnico serán eliminados y las cuentas que los emitan, restringidas o bloqueadas", escribió Alianza Lima acompañando un post con un mensaje hacia sus hinchas.

"Detrás de cada partido hay horas de trabajo, sacrificio y sueños compartidos. Detrás de cada resultado, personas que sienten y representan estos colores. Alentar es parte de nuestra historia. Respetar también. Sigamos hablando con el corazón. Porque en Alianza, el respeto siempre juega dentro y fuera de las canchas".

Facundo Morando pide tomar acciones contras amenazas

Facundo Morando, técnico de Alianza Lima, condenó las amenazas que han recibido las jugadoras que participan en la Liga Peruana de Vóley.

En conversación con los medios de comunicación, tras la victoria sobre Regatas, el argentino aseguró que estos hechos no se pueden normalizar y pidió a los actores del vóley tomar acciones.

"Los medios, como comunicadores, tienen que tomar acciones, la Federación tiene que tomar acciones, los clubes tienen que reaccionar porque esto no puede pasar, no se puede normalizar. No pasa en ninguna parte del mundo y no puede pasar acá", indicó el técnico de Alianza Lima.