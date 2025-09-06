Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Por el podio: horarios y dónde ver EN VIVO la final y tercer puesto del Mundial de Vóley Femenino 2025

Turquía e Italia jugarán por la final del Mundial de Voleibol Femenino 2025
Turquía e Italia jugarán por la final del Mundial de Voleibol Femenino 2025 | Fuente: Volleyball World
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Italia, Turquía, Brasil y Japón definen las medallas del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino. Repasa AQUÍ la programación del último día del torneo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se baja el telón del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino FIVB 2025, la vigésima edición del certamen que se disputa en Tailandia. Tras unas vibrantes semifinales en Bangkok, serán Italia y Turquía los protagonistas del partido por el título, mientras que Brasil y Japón buscan no quedarse fuera del podio.

Brasil e Italia deleitaron a los fanáticos del vóley con una llave que derrochó emociones. Las sudamericanas no lograron cobrarse la revancha por caer unas semanas atrás en la final de la VNL y perdieron 3-2.

A primera hora del domingo enfrentará por la medalla de bronce a Japón, que sufrió la remontada 3-1 a manos de Turquía en la semifinal.

Tras el partido por el tercer puesto llegará el momento de la gran final, el número 1 ante el número 3 del ranking FIVB.

El historial reciente favorece a Italia, con cuatro victorias seguidas, todas ellas en un periodo que en la actualidad le permite contar con 36 triunfos al hilo. Como consecuencia de esta racha tiene en su poder dos títulos de la VNL, el oro olímpico y ahora busca el oro mundial que le es esquivo desde el 2002.

Turquía está por primera vez en una final, pero llega con el reconocimiento de vigente campeón europeo. En esa edición (2023) le ganó a Italia en las ‘semis’.

La gran final también será la oportunidad de tener frente a frente a grandes estrellas de este deporte, destacando Paola Egonu, por Italia, y Melissa Vargas, por Turquía.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Mundial de Vóley Femenino 2025: programación de finales

Domingo 7 de septiembre

03:30 a.m. | BRASIL vs. JAPÓN --> Tercer puesto

07:30 a.m. | ITALIA vs. TURQUÍA --> Final


  • Partidos en horario peruano


Resultados de las semifinales del Mundial de Vóley 2025

Sábado 6 de septiembre

03:30 a.m. | Japón 1-3 Turquía --> 25-16, 25-17, 25-18 y 27-25

07:30 a.m. | Italia 2-3 Brasil --> 22-25, 25-22, 30-28, 22-25 y 15-13

Podio del Campeonato Mundial de Vóley Femenino

  • Últimas diez ediciones
AÑOSEDEOROPLATABRONCE
1986ChecoslovaquiaCHINACUBAPERÚ
1990ChinaURSSCHINAESTADOS UNIDOS
1994BrasilCUBABRASILRUSIA
1998JapónCUBACHINARUSIA
2002AlemaniaITALIAESTADOS UNIDOSRUSIA
2006JapónRUSIABRASILSERBIA Y MONTENEGRO
2010JapónRUSIABRASILJAPÓN
2014ItaliaESTADO UNIDOSCHINABRASIL
2018JapónSERBIAITALIACHINA
2022Países Bajos / PoloniaSERBIABRASILITALIA

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Vóley Mundial de Vóley Femenino Mundial de Vóley Femenino 2025 FIVB

Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA