Por el podio: horarios y dónde ver EN VIVO la final y tercer puesto del Mundial de Vóley Femenino 2025

Se baja el telón del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino FIVB 2025, la vigésima edición del certamen que se disputa en Tailandia. Tras unas vibrantes semifinales en Bangkok, serán Italia y Turquía los protagonistas del partido por el título, mientras que Brasil y Japón buscan no quedarse fuera del podio.

Brasil e Italia deleitaron a los fanáticos del vóley con una llave que derrochó emociones. Las sudamericanas no lograron cobrarse la revancha por caer unas semanas atrás en la final de la VNL y perdieron 3-2.

A primera hora del domingo enfrentará por la medalla de bronce a Japón, que sufrió la remontada 3-1 a manos de Turquía en la semifinal.

Tras el partido por el tercer puesto llegará el momento de la gran final, el número 1 ante el número 3 del ranking FIVB.

El historial reciente favorece a Italia, con cuatro victorias seguidas, todas ellas en un periodo que en la actualidad le permite contar con 36 triunfos al hilo. Como consecuencia de esta racha tiene en su poder dos títulos de la VNL, el oro olímpico y ahora busca el oro mundial que le es esquivo desde el 2002.

Turquía está por primera vez en una final, pero llega con el reconocimiento de vigente campeón europeo. En esa edición (2023) le ganó a Italia en las ‘semis’.

La gran final también será la oportunidad de tener frente a frente a grandes estrellas de este deporte, destacando Paola Egonu, por Italia, y Melissa Vargas, por Turquía.

Mundial de Vóley Femenino 2025: programación de finales

Domingo 7 de septiembre

03:30 a.m. | BRASIL vs. JAPÓN --> Tercer puesto

07:30 a.m. | ITALIA vs. TURQUÍA --> Final

Resultados de las semifinales del Mundial de Vóley 2025

Sábado 6 de septiembre

03:30 a.m. | Japón 1-3 Turquía --> 25-16, 25-17, 25-18 y 27-25

07:30 a.m. | Italia 2-3 Brasil --> 22-25, 25-22, 30-28, 22-25 y 15-13

🇮🇹🇧🇷 A game for the ages. An INSTANT CLASSIC.



Italy closes out 3-2 (15-13 in the tie break) an epic semifinal vs Brazil — a battle fought with heart on both sides. 🏐🔥



Watch the replay on VBTV 📺 #WWCH #Thailand2025 #Volleyball #ElectrifyingThailand pic.twitter.com/104afmcc1S — Volleyball World (@volleyballworld) September 6, 2025

Podio del Campeonato Mundial de Vóley Femenino

