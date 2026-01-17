FPV confirmó que Perú tendrá "siempre" dos cupos en el Sudamericano de Clubes de Vóley

El Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino regresa al Perú después de trece años, el cual contará en esta edición con tres participantes. Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín competirán siendo los tres equipos mejor posicionados de la última temporada en la liga local.

Del 18 al 22 de febrero, en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, serán 9 los conjuntos que estarán en acción buscando el título continental y los dos boletos para el Mundial de Clubes de este año.

Respecto al Sudamericano de Clubes, el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas, reveló que desde la siguiente edición el país tendrá siempre como representantes a los finalistas de la Liga Peruana de Vóley.

“Hemos logrado que Perú siempre tenga dos cupos en el Sudamericano Femenino, es decir, el campeón y subcampeón de la liga van a participar en el torneo”, declaró.

En los últimos años, Perú solo contaba con un equipo en el Sudamericano de Clubes, cupo que le correspondía al ganador de la liga.

Refuerzos para el Sudamericano

Gino Vegas señaló que el tema sobre la ampliación de plazas para inscribir a deportistas extranjeras para el Sudamericano no es de competencia de la FPV, ya que solo tiene a su cargo la organización de la prueba.

“Es un tema de la Confederación Sudamericana, la Federación no tiene nada que ver con un tema de la Bases ni de las decisiones cómo va a ser el torneo, solo nos encargamos de la organización", indicó.

En la historia del Sudamericano de Clubes de Vóley Femenino, Perú cuenta con cinco títulos, todos conseguidos por Deportivo Power en la década del 80. Alianza Lima es el último subcampeón y antes de ello un cuadro nacional no se hacía de la medalla plateada desde el 2016, cuando lo logró San Martín.

Grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026