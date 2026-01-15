Sorteo Sudamericano de Clubes de Vóley: ¿a qué hora es y dónde ver EN VIVO, con Alianza, Regatas y San Martín?

Sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: se realizará este viernes 16 de enero. El evento establecerá el orden de los grupos y rivales de la competencia, que se realizará a partir de las 12:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del sorteo podrá seguirse por el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web RPP.pe.





El Sudamericano de Clubes vuelve al Perú y en vóley nacional estará representado por Alianza Lima, Regatas Lima y Universidad San Martín, los cuadros que entrarán a la competencia del 18 al 22 de febrero buscando el título continental e ir por los dos boletos de clasificación para el Mundial de Clubes.

Alianza Lima, subcampeón del Sudamericano y primer representante del país, será cabeza de serie junto a los dos elencos brasileños. Estos elencos se encontrarán en el Bombo 1.

Por su parte, Regatas y San Martín estará en el Bombo 2, lo que abre una alta posibilidad de un enfrentamiento peruano en la ronda de grupos.

¿Cuáles son los clasificados al sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?



Alianza Lima (Perú 1)

Regatas Lima (Perú 2)

San Martín (Perú 3)

Osasco (Brasil 2)



Sesi Bauru (Brasil 2)



Boston College (Chile)

Banco República (Uruguay)

Olympic (Bolivia)

Club de Alto Rendimiento (Ecuador)

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se llevará a cabo el viernes 16 de enero de manera virtual. El certamen se llevará a cabo del 18 al 22 de febrero en Lima.

¿A qué hora inicia el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO?

En Perú , el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley comienza a las 12:00 p.m.

, el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley comienza a las 12:00 p.m. En Brasil, el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley comienza a las 2:00 p.m.



En Ecuador, el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley comienza a la 1:00 p.m.



En Argentina, el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley comienza a las 2:00 p.m.



Formato del sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Los nueve equipos participantes serán divididos en tres grupos de tres elencos cada uno. Los primeros de cada zona y el mejor segundo clasificarán a las semifinales del torneo.

Los ganadores de las llaves de 'semis' disputarán la final para definir al campeón del Sudamericano de Clubes.

Mantiendo los premios de la última temporada, los dos primeros (campeón y subcampeón) clasificarán al Mundial de Clubes que se disputará a finales del 2026.

¿Dónde ver el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO?

El sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO vía streaming por el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley y en la web Voley Sur. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.