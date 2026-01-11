Con el San Martín vs Regatas: conoce la programación de la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

La fase 2 continúa este fin de semana. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación y horarios de la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada arrancará el sábado 17 de enero con el encuentro entre Rebaza Acosta vs Deportivo Soan. Luego, se disputará el Alianza Lima vs Atlético Atenea. Y cerrará la fecha el partido entre San Martín vs Regatas Lima.

El domingo 18 de enero se disputarán dos partidos. La fecha la abre Circolo vs Géminis. Y cierra la jornada el partido entre Universitario vs Olva Latino.

Cabe precisar que, en esta ronda, lo juegan los 10 primeros equipos de la primera etapa. Los primeros ocho disputarán los playoffs.

Programación de la fecha 2 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 17 de enero

2:45 p.m. | Rebaza Acosta vs Deportivo Soan

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Atlético Atenea

7:00 p.m. | San Martín vs Regatas Lima

Domingo 18 de enero

3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs Géminis

5:00 p.m. | Universitario vs Olva Latino

¿Dónde ver la fecha 2 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?

La fecha 2 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.