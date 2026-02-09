Con el Alianza Lima vs Regatas: conoce la programación de la fecha 6 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

La fase 2 continúa a mitad de semana. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación y horarios de la fecha 6 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.
La jornada empezará el miércoles 11 de febrero con tres encuentros: Olva Latino se enfrentará a Deportivo Soan, Regatas Lima jugará ante Alianza Lima, y cierran la fecha San Martín vs Rebaza Acosta.
El resto de los partidos se disputarán el miércoles 25 de febrero: Universitario vs Géminis y Atenea vs Circolo.
Cabe precisar que, en esta ronda, lo juegan los 10 primeros equipos de la primera etapa. Los primeros ocho disputarán los playoffs.
Programación de la fecha 6 de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley
Miércoles 11 de febrero
2:00 p.m. | Olva Latino vs Deportivo Soan
4:30 p.m. | Regatas Lima vs Alianza Lima
7:00 p.m. | San Martín vs Rebaza Acosta
Miércoles 25 de febrero
4:30 p.m. | Universitario vs Géminis
5:00 p.m. | Atenea vs Circolo Sportivo Italiano
Precio de las entradas para la fecha 6 de la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley
- Norte: S/ 30
- Sur: S/ 30
- Oriente: S/ 40
- Occidente: S/ 50
¿Dónde ver la fecha 6 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?
La fecha 6 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.