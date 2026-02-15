Lesiones, desgaste y táctica: las razones de Pablo Guede para mover el equipo

Pablo Guede se ha caracterizado por presentar varios cambios en sus alineaciones, un tema que no tienen muy satisfecha a la hinchada blanquiazul. El entrenador de Alianza Lima tiene sus razones y las explicó tras el empate sin goles ante Alianza Atlético, donde volvió a mandar al banco de suplentes a Paolo Guerrero.

Tras el partido el DT fue abucheado por los hinchas de Alianza Lima y cuestionado por no mantener una alineación partido a partido. Esta fue su respuesta en conferencia de prensa: "Son tres ítems para tomar en cuenta. El tema de las lesiones, lo más importante, el tema de jugar miércoles domingo y el tema táctico", señaló sin brindar mayores detalles.

Incómodo por el empate sin goles y los cuestionamientos, el entrenador de Alianza Lima analizó el resultado. “Todos los equipos son competitivos. Nos vamos con ese mal sabor del empate, porque creo que tuvimos ocasiones para concretarlas. Creo que terminamos siendo superiores al rival imponiéndonos desde la parcela física, pero hay que mejorar en los últimos metros de la cancha", dijo.

"Puedes correr y hacer las cosas bien, pero si en los últimos metros no estás fino terminas empatando o en una contra muy aislada te pueden convertir. Yo creo que el equipo quiere y va. En el torneo local tenemos 7 puntos con dos partidos de visitante. Hay que seguir, esto es largo", añadió el entrenador blanquiazul.

Alianza Lima ha respaldado a su técnico a pesar de la eliminación de la Copa Libertadores pues la prioridad del equipo es la Liga 1. Hace unos días Franco Navarro reiteró que la prioridad "desde arriba hasta abajo" es el título. "Nos lo pusieron clarito desde que empezó el año: queremos ser campeones en el 2026 y para eso nos hemos preparado y para eso vamos a seguir luchando", declaró.

Por su parte Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, respaldó la continuidad del entrenador tras la eliminación de la Copa Libertadores: "No solamente Pablo (Guede), sino todos los jugadores tienen el total respaldo nuestro y del club. Si bien es cierto que ha sido un golpe muy duro, pero van cuatro partidos oficiales este año".