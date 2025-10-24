Noche Blanquiazul 2025 en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la presentación de Alianza Lima ante Fluminense?

Alianza Lima iniciará un nuevo desafío para esta temporada, donde tendrán que competir en la Liga Peruana de Vóley, Mundial y Sudamericano de Clubes. Su primer paso es su participación en la Noche Blanquiazul y en el primer duelo medirá fuerzas contra Fluminense de Brasil.

“Alianza Lima comenzó a armar su equipo para el próximo año en abril, cuando yo llegué, en el primer almuerzo que tuve con Cenaida Uribe, ella me comentó que tenía jugadoras contratadas para el año próximo. Alianza Lima compite contra equipos europeos no solo en el campo de juego, sino también a la hora de contratar jugadores", señaló el entrenador Facundo Morando.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Fluminense en vivo por la Noche Blanquiazul 2025?

La Noche Blanquiazul 2025 se realizará el sábado 25. El escenario para la presentación del equipo de vóley de Alianza Lima será el Coliseo Eduardo Dibós, que tiene una capacidad para recibir a 4 500 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Fluminense en vivo por la Noche Blanquiazul 2025?

Las actividades en el primer día de la Noche Blanquiazul comenzarán desde las 2:45 p.m., en la cual se jugará el Regatas Lima vs River Plate. Tras el final de este partido, iniciará la participación de Alianza Lima.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Fluminense en vivo por TV?

La Noche Blanquiazul de Vóley 2025 se podrá ver EN DIRECTO por TV de manera gratuita a través de América TV y vía streaming por la plataforma tvGO. Todos los detalles de los partidos y el certamen los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Alianza Lima vs Fluminense: precios de entradas

Los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul 2025, que se vendieron a través de la plataforma Joinnus, fueron de:

General pack: S/ 90.00

General: S/ 45.00

Preferencial: S/ 45.00

Palco Apuesta Total: S/ 60.00

Preferencial pack: S/ 110.00

Palco Apuesta Total pack: S/ 120.00

* Las entradas para todas las tribunas ya se agotaron.