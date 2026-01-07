Calendario de Perú en el Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17: conoce las fechas confirmadas de sus partidos

Cada vez falta menos. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer el calendario de Perú en el Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17.

A través de sus redes sociales, la entidad deportiva informó que el torneo empezará el próximo 14 de enero, donde cinco selecciones buscarán alcanzar un cupo para el mundial de la categoría que se disputará en Qatar.

Perú debutará el 14 ante Brasil. Después, jugará ante Argentina. Luego, ante Chile. Y cerrará su participación enfrentando a Venezuela.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17?

El Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17 se disputará a partir del 14 de enero en Comodoro, Rivadavia (Argentina).

¿Qué selecciones participarán en el Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17?

Las selecciones que participarán del Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17 son los siguientes:

Perú

Brasil

Argentina

Chile

Venezuela



Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17

Fecha 1

Perú vs Brasil

14 de enero

Fecha 2

Perú vs Argentina

15 de enero

Fecha 3

Perú vs Chile

16 de enero

Fecha 4

Perú vs Venezuela

17 de enero

Lista de convocados de Perú para el Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17

Michael Escally

Álvaro Diez

Nobuo Su Tsukazan

Piero del Castillo

Aaron Gálvez

Joaquín Delgado

Jorge Cárdenas

Dhereck Sallo

Thenyi Blas

Sergio Liu

Gianfranco Salome

Gianluca Salome

Adriano Flores