Calendario de Perú en el Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17: conoce las fechas confirmadas de sus partidos

Cada vez falta menos. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer el calendario de Perú en el Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17.
A través de sus redes sociales, la entidad deportiva informó que el torneo empezará el próximo 14 de enero, donde cinco selecciones buscarán alcanzar un cupo para el mundial de la categoría que se disputará en Qatar.
Perú debutará el 14 ante Brasil. Después, jugará ante Argentina. Luego, ante Chile. Y cerrará su participación enfrentando a Venezuela.
¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17?
El Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17 se disputará a partir del 14 de enero en Comodoro, Rivadavia (Argentina).
¿Qué selecciones participarán en el Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17?
Las selecciones que participarán del Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17 son los siguientes:
- Perú
- Brasil
- Argentina
- Chile
- Venezuela
Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17
Fecha 1
Perú vs Brasil
14 de enero
Fecha 2
Perú vs Argentina
15 de enero
Fecha 3
Perú vs Chile
16 de enero
Fecha 4
Perú vs Venezuela
17 de enero
Lista de convocados de Perú para el Sudamericano de Vóley Masculino Sub 17
Michael Escally
Álvaro Diez
Nobuo Su Tsukazan
Piero del Castillo
Aaron Gálvez
Joaquín Delgado
Jorge Cárdenas
Dhereck Sallo
Thenyi Blas
Sergio Liu
Gianfranco Salome
Gianluca Salome
Adriano Flores