Gianluca Lapadula y su pedido al nuevo técnico de Perú: "No cambiar la manera de jugar, es lo nuestro"

La tiene clara. Gianlupa Lapadula, atacante del Spezia, pidió que el nuevo técnico de la Selección Peruana no cambie la manera de jugar del equipo.

En conversación con Doble Punta, dijo que el mejor momento de la Bicolor fue cuando estaba Ricardo Gareca, y que ese estilo debe continuar.

"No cambiar la manera de jugar de la Selección de Perú. La necesitamos, es lo nuestro. Yo me sentía muy cómodo en el campo. En la era del profe Gareca. Fue un gran momento. Lo he vivido así, como un gran momento de la Selección en la cancha", dijo en un primer momento.

Luego, indicó que en la última eliminatoria todos fallaron, pero aceptó que le costó la adaptación porque la manera de jugar se modificó.

"Lo que me costó más aceptar es que perdimos nuestra esencia de jugar al fútbol, porque me acuerdo de que Perú tenía una gran manera de jugar, y eso cambió", dijo.

"Pero, hay que pensarlo bien porque yo fallé, como todos, cada uno falló, y más todo el equipo pagó. Lo que me costó más fue ver la manera de cambiar del fútbol", complementó.

Descarta retiro de la Selección. Gianluca Lapadula

Por último, Gianluca Lapadula descartó un posible retiro de la Selección Peruana y aseguró que aceptará ser convocados hasta donde pueda jugar.

"Hasta que yo juegue al fútbol, yo siempre tendré espacio para la Selección, hasta que me necesiten al final, hasta el último día, para mí es un orgullo. Quiero volver a mi nivel y quiero volver a la Selección", finalizó.

