San Martín vs Géminis EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

San Martín vs Géminis EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 3 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano EN VIVO: se enfrentan este sábado 24 de enero por la fecha 3 de la segunda ronda de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. El encuentro se disputará en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, desde las 4:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD) y sus canales digitales (página web y app). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

San Martín vs Géminis: ¿cómo llegan a la fecha 3 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?



San Martín llega al partido luego de ganar un partido y perder otro. Géminis, en tanto, llega al cotejo con la misma cantidad de resultado, pero con un punto menos que su rival.

¿Cuándo y dónde juegan San Martín vs Géminis en vivo por la fecha 3 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?



El partido entre San Martín vs Géminis se disputará este sábado 24 de enero en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para 6000 espectadores.

¿A qué hora juegan San Martín vs Géminis en vivo por la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

¿Dónde ver el San Martín vs Géminis en vivo?



El partido entre San Martín vs Géminis se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). También se transmitirá EN DIRECTO por los canales digitales de Latina (página web y app). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

San Martín vs Géminis: Precios de entradas

Los precios de las entradas para el San Martín vs Géminis, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

San Martín vs Géminis: últimos resultados

17/01/2026 | San Martín 2-3 Regatas - LPV, Fase 2

11/01/2026 | San Martín 3-0 Olva Latino – LPV, Fase 2

18/01/2026 | Circolo 0-3 Géminis - LPV, Fase 2

10/01/2026 | Géminis 0-3 Atenea - LPV, Fase 2