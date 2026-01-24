Universitario vs. Rebaza Acosta: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs. Rebaza Acosta EN VIVO: se enfrentan este domingo 24 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador (Lima). El partido corresponde a la fecha 3 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Las Pumas continúan dependiendo de sí mismas para seguir en lo alto de la clasificación, apuntando a los play-offs de la Liga Peruana de Vóley.

Tras ser llevado al límite la semana anterior frente a Olva Latino, ahora Universitario medirá fuerzas con Rebaza Acosta, un cuadro que todavía no sabe de victorias en lo que va de esta etapa.

Universitario vs Rebaza Acosta: ¿cómo llegan a la fecha 3 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

Universitario registra dos victorias en lo que va de la Fase 2, siendo la última un exigente 3-2 ante Olva Latino. Por su lado, el Rebaza Acosta se presenta al encuentro después de la derrota 3-1 ante el Deportivo Soan.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO por la fecha 3 de la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido Universitario vs. Rebaza Acosta se disputará el domingo 25 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗝𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗧𝗢𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗡𝗖𝗛𝗔 🙌🏐



Resumen de nuestro triunfo por 3-2 sobre Olva Latino por la fecha 2 de la segunda etapa de la LPV. #PumasConGarra pic.twitter.com/sqO4VgRQKy — Universitario Vóley (@VoleyU1924) January 20, 2026

¿A qué hora juegan Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO por la Fase 2 de Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú , el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Rebaza Acosta comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO?

El partido Universitario vs. Rebaza Acosta se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver en la web y app de Latina, así como en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Universitario vs Rebaza Acosta: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Universitario vs. Rebaza Acosta, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Universitario vs Rebaza Acosta: últimos resultados

18/01/2026 | Universitario 3-2 Olva Latino – Liga, Fase 2

10/01/2026 | Universitario 3-1 Deportivo Soan – Liga, Fase 2

03/01/2026 | Universitario 3-0 Deportivo Wanka – Liga, Fase 1