Universitario vs Olva Latino EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs Olva Latino EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley,

Universitario vs Olva Latino EN VIVO: se enfrentan este domingo 18 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador (Lima). El partido corresponde a la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Universitario vs Olva Latino: ¿cómo llegan a la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?



Universitario llega al cotejo luego de vencer 3-1 a Deportivo Soan. Olva Latino, en tanto, cayó 3-0 ante San Martín.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Olva Latino EN VIVO por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?



El partido Universitario vs Olva Latino se disputará el domingo 18 de enero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Olva Latino EN VIVO por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?



En Perú , el partido Universitario vs Olva Latino comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Universitario vs Olva Latino comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs Olva Latino comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Olva Latino comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Olva Latino comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Olva Latino comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Olva Latino comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs Olva Latino comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido AUniversitario vs Olva Latino comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Universitario vs Olva Latino en vivo?



El partido Universitario vs Olva Latino se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver en la web y app de Latina, así como en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Universitario vs Olva Latino: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Universitario vs Olva Latino, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles