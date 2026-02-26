Últimas Noticias
San Miguel: frustran intento de fuga de tres internos de 'Maranguita' tras operativo

San Miguel: tres internos de Centro Juvenil 'Maranguita' son capturados por la Policía tras intento de fuga
Durante la madrurgada, tres internos de 17, 18 y 19 años, fugaron del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como 'Maranguita', en el distrito limeño de San Miguel. La Policía y Serenazgo confirmaron su recaptura.

Un nuevo intento de fuga se registró en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido popularmente como 'Maranguita', ubicado en el distrito limeño de San Miguel

Esta vez fueron tres jóvenes de 17, 18 y 19 años, de nacionalidad venezolana, inmersos en la presunta comisión del delito de robo agravado, informó la Policía. Se encontraban en 'Maranguita' por cometer el delito de robo agravado. 

Según información preliminar de la policía, la fuga se habría dado a las 2 de la mañana del jueves 26 de febrero y no se descarta que estos jóvenes doparon a la persona encargada de cuidarlos. 

Detención

Tanto Serenazgo como la Policía realizaron la captura. Al primero de los internos fue a la altura del límite del distrito Chalaco de la Perla, mientras que los otros dos fueron capturados en la calle Valencia, en el distrito de la Perla —los efectivos de esta zona fueron quienes realizaron el trabajo—. 

Ellos fueron trasladados primero a la comisaría de San Miguel y además ya se ha registrado su retorno hacia el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, 'Maranguita'. 

El último motín que se registró en este instituto fue el pasado 9 de enero de este año, donde internos provocaron incluso un incendio, quemaron colchones al interior del establecimiento, lo que generó una intensa humareda y también la alarma de los vecinos.

Motín

Como se recuerda, a principios de este año, se registró un motín e incendio la noche del jueves 8 de enero, en donde se quemó colchones y material mobiliaria. 

Según los testimonios de las familias de los internos, durante la madrugada del viernes 9 de enero ingresaron nueve internos trasladados desde el norte del país, pese a que el establecimiento acababa de registrarse un incendio.

El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) emitió un comunicado, asegurando que no hubo daños personales y que los internos estaban "a buen recaudo".

