Bitel es sponsor principal de FC Cajamarca, decisión estratégica clave en su debut en Liga1

La empresa de telecomunicaciones acompañará al equipo en la temporada 2026, en una decisión estratégica que coincide con su crecimiento nacional y la consolidación del proyecto deportivo cajamarquino en la Liga 1.

Bitel anunció su incorporación como sponsor principal y oficial de FC Cajamarca para la temporada 2026, en el marco del debut del club en la Liga 1. La participación de la compañía se da en un momento clave, tanto para el equipo —que comienza a construir su historia en la máxima categoría del fútbol peruano— como para Bitel, que continúa fortaleciendo su presencia a nivel nacional con un enfoque especial en las regiones.

El crecimiento de FC Cajamarca y su camino a la Liga 1

FC Cajamarca es una institución joven que, desde 2023, ha venido desarrollando un proyecto deportivo sostenido, basado en esfuerzo, trabajo constante y crecimiento progresivo. Ese proceso permitió al club alcanzar el ascenso a la Liga 1 y dar inicio a una nueva etapa en el fútbol profesional peruano.

En este nuevo capítulo, el plantel combina proyección y experiencia, con la presencia de futbolistas de trayectoria y reconocimiento como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y Tomás Andrade, quienes aportan liderazgo y jerarquía en un momento decisivo para el equipo.