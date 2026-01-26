Bitel es nuevo auspiciador de Universitario de Deportes: una decisión estratégica que marca una nueva etapa para el fútbol peruano

Bitel se convierte en nuevo auspiciador oficial de Universitario de Deportes para la temporada 2026. | Fuente: Bitel

A lo largo del 2026, la empresa de tecnología acompañará al conjunto crema con iniciativas que integran activaciones presenciales, experiencias digitales y beneficios exclusivos para la hinchada, tanto dentro como fuera del estadio Monumental. La propuesta contempla presencia tecnológica, espacios de interacción, campañas digitales y contenidos que conectan de forma natural el fútbol con la innovación.

El anuncio se da en un contexto especialmente relevante para Bitel, que en el último año sumó cerca de un millón de nuevas líneas móviles, alcanzando una participación de 24,7 % del mercado nacional, según datos de Osiptel, lo que la consolida como uno de los principales operadores del país y refuerza su liderazgo en segmentos clave.

Este crecimiento se proyecta con el despliegue de Bitel 5G, tecnología que marca una nueva etapa de conectividad en el país. En ese contexto, el acuerdo con Universitario refleja una visión compartida de crecimiento, innovación y proyección al futuro.