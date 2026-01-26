Bitel es nuevo auspiciador de Universitario de Deportes: una decisión estratégica que marca una nueva etapa para el fútbol peruano

Bitel anunció su incorporación como auspiciador oficial de Universitario de Deportes para la temporada 2026, en un momento estratégico para la compañía, que atraviesa uno de los periodos de mayor crecimiento y consolidación de su historia en el mercado peruano.
Este pacto une a dos protagonistas que saben lo que significa competir, crecer y ganar. Por un lado, Bitel, consolidada hoy como una de las principales empresas de telecomunicaciones del país; por otro, Universitario de Deportes, institución emblemática del fútbol peruano. Ambas marcas se unen para transformar la pasión crema en experiencias de alto impacto, conectando fútbol, tecnología y orgullo nacional.