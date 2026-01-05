Últimas Noticias
Trabajar bajo el sol: ¿cómo cuidarse del impacto de los rayos UV?

La exposición prolongada al sol es uno de los riesgos laborales menos visibles en trabajos al aire libre.
| Fuente: IA
En un país con altos niveles de radiación UV, la protección solar en el trabajo al aire libre se vuelve clave para la salud ocupacional. Frente a este desafío, Productos Palmera impulsa soluciones especializadas que combinan prevención, tecnología y cuidado del trabajador.

En Perú, miles de personas realizan jornadas laborales al aire libre en sectores como la construcción, la agricultura, la minería, la seguridad y los servicios públicos. Aunque el sol forma parte del entorno cotidiano, la exposición prolongada a la radiación ultravioleta (UV) sigue siendo uno de los riesgos laborales más perjudiciales para la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la radiación UV es un factor de riesgo comprobado para el cáncer de piel y también está asociada a quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel y daños oculares cuando no se aplican medidas de protección adecuadas. En contextos laborales, este riesgo se intensifica debido a la duración de las jornadas y a la exposición constante a la intemperie.

Por ello, la protección solar deja de ser una recomendación individual y se convierte en un eje clave dentro de los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Protección solar como parte de la seguridad del trabajador

Entender la protección solar como un elemento más del equipo de seguridad personal es uno de los principales retos en el ámbito laboral. Por eso, Productos Palmera, empresa peruana con más de una década de experiencia en soluciones de cuidado personal para el trabajador, impulsa una campaña enfocada en la prevención y la educación sobre los efectos de la radiación UV en labores al aire libre.

Uno de sus principales aliados en esta estrategia es el Bloqueador Solar Palmera Waterproof SPF 50+, desarrollado para responder a las exigencias reales del trabajo en campo. Su fórmula de alta protección está diseñada para resistir el agua, el sudor y el calor, manteniendo su eficacia durante jornadas prolongadas, incluso en condiciones climáticas adversas.

El uso correcto de bloqueador solar ayuda a reducir los efectos acumulativos de la radiación UV.
| Fuente: IA

Tecnología al servicio de la prevención: Alerta UV Palmera

La prevención también pasa por la información. Por eso, Productos Palmera ha incorporado la Alerta UV Palmera, una herramienta digital que permite conocer en tiempo real los niveles de radiación ultravioleta y las acciones de protección recomendadas según el momento del día.

Esta solución facilita que empresas y trabajadores tomen decisiones informadas, integrando la protección solar dentro de sus rutinas operativas y fortaleciendo una cultura preventiva alineada con los estándares de SST.

Al contar con información clara y actualizada, la protección deja de depender solo de la percepción del riesgo y se convierte en una práctica consciente y planificada.

La protección solar forma parte de las medidas preventivas clave en seguridad y salud en el trabajo.
| Fuente: IA

Cuidar al trabajador también es invertir en prevención

La evidencia científica es clara: proteger la piel frente a la radiación UV reduce significativamente los riesgos asociados a la exposición solar prolongada. Para las empresas, incorporar soluciones especializadas no solo contribuye al bienestar de sus equipos, sino que también refuerza su compromiso con la seguridad, la prevención y la salud ocupacional.

Con esta campaña, Productos Palmera reafirma su posicionamiento como una marca especialista en protección solar para entornos laborales, combinando innovación, respaldo técnico y soluciones prácticas pensadas para el clima y las condiciones del trabajo en el Perú.

Soluciones especializadas como las de Productos Palmera refuerzan la cultura de prevención en campo.
| Fuente: IA
