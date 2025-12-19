“Colegio Seguro”, una iniciativa de la UTP que ha beneficiado a más de 47 mil escolares en el país

En ocho regiones, diversas instituciones educativas han participado en capacitaciones de atención ante emergencias causadas por desastres naturales.

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) ha consolidado este 2025 su iniciativa “Colegio Seguro”, un programa de responsabilidad social que prepara a estudiantes y docentes de instituciones educativas públicas para enfrentar emergencias causadas por desastres naturales, mediante capacitación especializada en gestión de riesgos y primeros auxilios.

Este programa inició en 2023 en cinco ciudades del país, y actualmente se desarrolla en Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Lima, Huancayo, Trujillo, Ica y Piura. Hasta la fecha, la iniciativa ha logrado un impacto significativo: más de 2500 docentes capacitados, 47000 estudiantes beneficiados y 85 instituciones educativas participantes en ocho regiones del país.

Metodología y valor social

La ejecución de “Colegio Seguro” está a cargo de líderes del programa y más de 400 estudiantes voluntarios de carreras como ingeniería civil, arquitectura e industrial. Bajo supervisión docente, los estudiantes realizan capacitaciones, elaboran mapas de riesgo y ejecutan auscultaciones estructurales de los planteles a intervenir. Gracias a ello cada colegio recibe un informe técnico que contribuye a la toma de decisiones e identifica potenciales riesgos en su infraestructura.

Para Inés Evaristo, gerente de Inclusión, Sostenibilidad y Responsabilidad Social Universitaria de la UTP, “Colegio Seguro” trasciende la capacitación. “Buscamos reducir la brecha de preparación ante emergencias en los colegios públicos, fortaleciendo la cultura de prevención y dotando a docentes y estudiantes de herramientas prácticas para proteger vidas”, comenta. Agrega que la iniciativa refleja el compromiso institucional con la sostenibilidad, alineándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Educación de Calidad y Acción por el Clima.

Formación integral para futuros profesionales

La participación de los alumnos de la UTP es un pilar fundamental de “Colegio Seguro”. “Los estudiantes que participan en el programa no solo ponen en práctica competencias propias de su carrera, sino que también desarrollan habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y capacidad de actuar responsablemente ante emergencias”, destaca la gerente.

Los planes de expansión de “Colegio Seguro” son firmes, según Evaristo. Para 2026, el programa continuará su crecimiento desde todos los campus de la UTP a nivel nacional, con el objetivo de ampliar el número de colegios atendidos y voluntarios involucrados, así como fortalecer alianzas con gobiernos regionales y el sector privado para contribuir, desde cada frente, a la mejora de la calidad educativa. Como parte de este esfuerzo, en 2025 cada colegio del programa recibió un kit de emergencias con medicamentos, donados gracias a una alianza con Inkafarma, reforzando su capacidad de respuesta ante eventos adversos.

Adicionalmente, “en el 2026 vamos a llevar Colegio Seguro desde el frente de la seguridad psicológica. Con estudiantes de psicología, educación y afines, trabajaremos con los docentes en fortalecer sus estrategias para la promoción de un clima seguro en el aula”, concluye Inés Evaristo.

De esta manera, “Colegio Seguro” se consolida como un programa integral que, desde la expertise técnica y el compromiso social de la UTP, construye comunidades educativas más resilientes y preparadas.