Construye tu casa soñada con un préstamo de S/100 mil a una tasa desde 1.19% mensual.

Ya puedes culminar el proyecto de tu casa soñada con el préstamo para construcción de Prestamype, que te ofrece tasas competitivas, montos altos de hasta S/2 millones y desembolso rápido, todo esto sin importar si estás reportado en Infocorp.
¿Sueñas con tener tu casa ideal? Si la construcción se quedó a mitad de camino o hay arreglos que vienes postergando desde hace tiempo, esta es tu oportunidad para hacer realidad tu espacio soñado gracias al préstamo para construcción de Prestamype, un producto financiero diseñado para personas que necesitan capital para comprar materiales de construcción, herramientas de trabajo, contratar mano de obra y todo lo necesario para edificar tu vivienda.
Este tipo de préstamo te ayudará a terminar de construir o remodelar tu casa con condiciones muy accesibles como montos altos (hasta S/2 millones), tasas competitivas, desembolso rápido y mucho más. Lo mejor de todo es que Prestamype te puede otorgar el préstamo sin importar si estás reportado en Infocorp o si no tienes historial crediticio.
Beneficios del préstamo de Prestamype
Prestamype ofrece condiciones justas y acordes a la capacidad de pago de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones y cuotas fijas mensuales en la fecha pactada. Con más de 8 años de operaciones, es una de las Fintech más importantes del país: desde el año 2017, ya ha desembolsado más de S/1 600 millones de soles en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de muchos micro y pequeños empresarios.
Además de confianza y seguridad, con Prestamype puedes acceder a estos beneficios principales:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.19%
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
¿Listo para hacer realidad tu casa soñada? Precalifica hoy mismo a un préstamo para construcción con Prestamype y accede a una tasa competitiva AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Tener tu propia casa y diseñada a tu manera te ayudará a sentirte más estable, seguro, independiente y relajado. Esta es la oportunidad de hacer realidad tu espacio soñado. Para acceder al préstamo para construcción de Prestamype debes cumplir con estos requisitos básicos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¡Que nada te impida alcanzar tu casa soñada! Con Prestamype puedes obtener ese capital que necesitas para terminar de construirla o remodelarla. Accede a tasas competitivas, montos altos y muchos otros beneficios precalificando al préstamo para construcción AQUÍ.