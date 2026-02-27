El otoño y el invierno serán más cálidos de lo normal, según especialista del Senamhi

La representante del Senamhi indicó que “en promedio” la temperatura en Lima llegaría hasta los 26° C en otoño. | Fuente: Andina

Grinia Ávalos, directora de Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), señaló que se prevé un otoño e invierno más cálido debido al Fenómeno El Niño.

Según las declaraciones de Ávalos, este evento climatológico provoca precipitaciones y olas de calor; por lo que, pasada la temporada de lluvias, se espera que el fenómeno afecte a las temperaturas del aire, provocando que las temperaturas aumenten durante las estaciones más frías del año.

“El Niño no solamente es lluvias, sino también olas de calor, impactos en las temperaturas. Por lo tanto, el mayor impacto en las lluvias de un evento de El Niño se da entre enero, febrero, marzo y parte de abril. Pero cuando termine el periodo lluvioso, y El Niño se va a mantener, como todo indica que va a ser así, el impacto ya va a ser básicamente en las temperaturas del aire. Un otoño más cálido de lo normal, un invierno más cálido, por lo menos tres grados más cálidos de lo normal”, señaló en el programa especial Tema de Fondo de RPP.

En esa misma línea, la representante del Senamhi indicó que “en promedio” la temperatura en Lima en otoño es de entre 23 °C y 24 °C; sin embargo, precisó que debido al evento meteorológico esta llegaría hasta los 26 °C.

“Las aguas del mar no se enfrían de manera súbita. Hay todo un proceso de calentamiento y el proceso de enfriamiento también es lento. Por lo tanto, el otoño y el invierno vamos a estar en ese contexto cálido”, sostuvo.

Asimismo, la representante del Senamhi indicó que el país atraviesa un evento de El Niño en su fase inicial, con condiciones de calentamiento del mar que favorecerán la continuidad de lluvias principalmente en la zona norte.

“El niño actual que está en su fase de inicio, está todavía en una fase de categoría débil. El ENFEN se ha pronunciado al respecto. Los pronósticos indican que antes de julio de repente pueda alcanzar la intensidad moderada. Eso va a depender de cómo llegan estas ondas a fin de marzo, pero comparado con los otros eventos es todavía un niño débil”, señaló.

Es necesario estar alerta porque marzo es un mes lluvioso

La directora de Meteorología del Senamhi también indicó que se anticipa una tregua de lluvias hasta el 4 o 5 de marzo en la parte centro del país, mientras que en Lima podría empezar a observarse una reducción a partir de mañana o pasado, extendiéndose hasta el 7 u 8 de marzo. A pesar de ello, Ávalos indicó que es necesario estar alerta, ya que marzo es un mes lluvioso y ahora se suma el Fenómeno El Niño.

“Siempre marzo es un mes clave para Lima porque históricamente es cuando se han presentado los mayores huaicos. Marzo, en la medida que tengamos esa piscina de agua cálida frente al mar, desde Tumbes hasta Lima principalmente, sí es un potencial importante. No hay que bajar la guardia marzo todavía, es un mes lluvioso. Para el norte del país, marzo es el pico de las lluvias. Quitemos el escenario Niño, en marzo siempre llueve en el norte. Sumemos el escenario Niño, entonces sí hay un potencial importante de lluvias”, advirtió.