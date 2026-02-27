En la despedida de Gallardo: hinchas de River silbaron a sus jugadores, pese a victoria ante Banfield [VIDEO]

Todo tiene su final. El último jueves, Marcelo Gallardo dirigió su último partido como director técnico de River Plate, en el triunfo 3-1 sobre Banfield, en el Mâs Monumental de Buenos Aires.

Los resultados no acompañan a River Plate en lo que va de temporada de la Liga Profesional, por lo que -de mutuo acuerdo- Marcelo Gallardo dejó su puesto como entrenador. Así, el popular 'Muñeco' fue despedido entre aplausos del 'hincha millonario' más allá del actual momento debido a los títulos que le dio al club como jugador y DT.

Sin embargo, fue todo lo contrario a lo que le ocurrió a los ahora exdirigidos por Gallardo en uno de los clubes más grandes en la historia del fútbol argentino.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Así despidieron a los jugadores de River en el Monumental. | Fuente: TNT Sports

La despedida de Marcelo Gallardo

Cabe mencionar que, cuando los jugadores ingresaron a los vestuarios, recibieron silbidos de parte de los asistentes al estadio.

Esto ha sido una constante en los últimos partidos que ha afrontado el club de la ciudad de Buenos Aires en condición de local. "Jugadores (insultos), a ver si ponen huevos que no ganan a nadie", fue lo que se le escuchó decir a los fanáticos del equipo bonaerense.

Incluso, la cadena ESPN dio cuenta de cómo se vivió la interna del plantel de River Plate en las últimas semanas. El citado medio sostiene que Marcelo Gallardo se ha sentido "desilusionado" de jugadores como Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Kevin Castaño. Además, se había roto la relación con Marcos Acuña.

Hay que tener en cuenta que con su victoria sobre el 'Taladro', River está en el quinto lugar del Grupo B de la Liga Profesional con 10 puntos.

¿Quiénes apuntan a reemplazar a Marcelo Gallardo?

Según ESPN, uno de los que aparece en escena en River es Santiago Solari, quien actualmente tiene presente como director de Fútbol del Real Madrid. Incluso, pasó como DT de la 'Casa Blanca', aunque sin éxito.

En tanto, Eduardo Coudet es otro de los que la dirigencia tiene en mente en el corto plazo. El popular 'Chacho' en la actualidad es parte del Deportivo Alavés, el cual disputa la primera división española

También, al igual que Solari, Coudet tiene pasado como jugador de River Plate y se dio el lujo de ganar cinco veces la Liga Profesional de Argentina. Su contrato en el Alavés va hasta el final de campaña de la liga española.