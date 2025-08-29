Si tengo S/100 000 soles ahorrados, ¿en qué puedo invertirlos?

Si buscas rentabilizar tus ahorros con bajo riesgo, Prestamype tiene una gran opción: la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, la cual te permite multiplicar tu dinero con un inmueble inscrito a tu nombre en la SUNARP. Conoce todos los beneficios de esta gran alternativa de inversión.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¿Has ahorrado por mucho tiempo y quieres hacer crecer ese dinero? Contar con S/100 mil soles te abren las puertas a diferentes oportunidades financieras, una de las más seguras y rentables en la actualidad es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, una modalidad de bajo riesgo que está respaldada por un inmueble y que ofrece retornos de hasta 34% anual. Se trata de una alternativa atractiva y con mejor rendimiento que otras opciones más tradicionales como las cuentas de ahorro o los depósitos a plazo fijo.

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para impulsar sus negocios y que ofrecen un inmueble en garantía (casa, departamento, local o terreno). A cambio de la inversión, recibes pagos periódicos (mensuales) que incluyen tanto el capital invertido como los intereses ganados. Con Prestamype, una de las Fintech más importantes del país, puedes empezar a invertir desde S/18 000 con plazos desde 1 hasta 6 años.

Beneficios de invertir en préstamos con Prestamype

Con más de 8 años de operaciones, Prestamype es una marca confiable y segura. Hasta la fecha, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones. Al invertir en préstamos con esta reconocida Fintech, accedes a estos beneficios principales:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 34% .

: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una . Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación completa de cada solicitud.

: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación completa de cada solicitud. Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade. Experiencia: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulten SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Si estás listo para invertir y multiplicar tus ahorros con Prestamype, empieza tu camino registrándote en su web AQUÍ.

Agenda una reunión gratuita y empieza a invertir

No te conformes con solo ahorrar, empieza a rentabilizar tu dinero con retornos atractivos y un inmueble inscrito a tu nombre en la SUNARP. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria con Prestamype siguiendo estos simples pasos:

Llena tus datos, agenda una reunión con un ejecutivo AQUÍ y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión. Recibirás oportunidades en tu correo y podrás elegir el préstamo en el cual quieres invertir. Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.

Empieza a invertir en préstamos y haz crecer esos S/100 mil que tienes ahorrados: bajo riesgo, buena rentabilidad, oportunidad de diversificar y mucho más gracias a Prestamype. Conoce más AQUÍ.