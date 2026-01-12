Accede a un préstamo de S/ 500 mil para la construcción de tu vivienda sin tantos requisitos

¿La construcción de tu vivienda avanza más lento de lo planeado por falta de presupuesto? Para miles de familias peruanas, terminar una obra, ampliar un piso o remodelar un espacio clave se convierte en un desafío cuando el financiamiento tradicional pone demasiadas barreras en el camino.
En ese escenario, contar con capital oportuno y condiciones flexibles puede marcar la diferencia entre un proyecto detenido y una vivienda finalmente terminada. Pensando en esa necesidad concreta, Prestamype se presenta como una alternativa de financiamiento que permite acceder a un préstamo de hasta S/ 500 mil para construcción, con procesos más simples y pensados para la realidad de muchos peruanos.
¿En qué consiste?
El préstamo para construcción de Prestamype es un producto financiero diseñado para brindar capital a personas que necesitan invertir en la edificación de su vivienda. Este financiamiento puede destinarse a la compra de materiales de construcción, herramientas de trabajo, contratación de mano de obra o avance de nuevas etapas del proyecto.
Este préstamo permite acceder a condiciones competitivas, incluso para personas que se encuentran en Infocorp o que no cuentan con historial crediticio, gracias a un modelo de evaluación de riesgo más inclusivo y adaptado al perfil de cada solicitante.
Beneficios de solicitar un préstamo en Prestamype
Con una trayectoria sólida en el mercado financiero peruano, Prestamype se ha consolidado como una fintech que ofrece seguridad y confianza. Desde 2017, ha desembolsado más de S/ 1600 millones en financiamiento y cuenta con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, lo que respalda la transparencia de sus operaciones.
Entre los principales beneficios del préstamo para construcción se encuentran:
- Montos altos: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.
- Tasa de interés mensual: desde 0.84 %.
- Plazos de pago: desde 1 hasta 6 años, con posibilidad de renovación previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible: no se descarta al solicitante por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: en promedio, 15 días.
- Cronogramas a medida: el cliente puede elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos.
Requisitos para acceder al préstamo
Para acceder al financiamiento, el solicitante debe contar con un inmueble —casa, departamento, terreno, oficina o local comercial— que funcione como garantía. Este debe estar debidamente inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y no presentar problemas legales ni municipales.
Además, el inmueble debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
Solicita un préstamo para construir o remodelar tu vivienda
Avanzar con la construcción de una vivienda requiere planificación, constancia y un respaldo financiero adecuado. Con un préstamo de S/ 500 mil, condiciones flexibles y una evaluación pensada en la realidad de cada persona, Prestamype se presenta como una alternativa para quienes buscan seguir construyendo sin tantos requisitos.
INGRESA AQUÍ para precalificar y conocer las opciones disponibles para ti.