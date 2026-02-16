Conoce los 6 tipos de préstamos que ofrece Prestamype: ¿cuáles son?

Ya sea que necesites remodelar tu casa, invertir en tu negocio o cumplir algún otro objetivo, Prestamype te ofrece 6 opciones de préstamos para que elijas el que más te conviene; todos con montos altos desde S/15 mil y desembolso rápido.

¿Tienes proyectos en mente que quieres hacer realidad este 2026? Ahora puedes acceder al capital que necesitas para impulsar tu negocio, construir la casa de tus sueños, liberarte de deudas o cumplir alguna otra meta pendiente gracias a Prestamype, una de las fintech más grandes del país, que te brinda 6 opciones de financiamiento para que elijas la que más te conviene.

Prestamype cuenta con más de 8 años de experiencia en el mercado y brinda tasas de interés atractivas, montos altos de hasta S/2 millones y evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar reportado en Infocorp o por no tener historial crediticio.

Un tipo de préstamo para cada necesidad

Conoce las 6 opciones de financiamiento que te ofrece Prestamype:

1) Préstamo para capital de trabajo

Si buscas un préstamo para impulsar tu negocio, este es el adecuado. El préstamo para capital de trabajo te brinda financiamiento para comprar mercadería, maquinarias, contratar personal o abrir nuevos locales comerciales; todo para que tu empresa siga creciendo.

2) Préstamo para construcción de vivienda

Ya sea que quieras construir o remodelar tu vivienda, este producto financiero te permitirá acceder a capital para la compra de materiales, herramientas, contratación de mano de obra y todo lo que necesites para hacer realidad tu hogar soñado.

3) Préstamo para compra de deuda

¿Quieres ordenar tus finanzas? La compra de deuda es una alternativa de financiamiento que sirve para trasladar todas tus deudas a una sola entidad, así podrás organizarte mejor, manejar tus pendientes y hasta reducir el pago de intereses y comisiones.

4) Préstamo estando en Infocorp

Si estás reportado en centrales de riesgo y la banca tradicional ya te ha rechazado por eso, ahora tienes una nueva oportunidad con el préstamo estando en Infocorp de Prestamype, que te ofrece montos altos y cuotas a tu medida.

5) Préstamo de libre disponibilidad

Esta opción te permite acceder a un préstamo de libre disposición desde S/15 000 que puedes usar para distintos fines, es decir, para cumplir los objetivos que tú quieras. Además, la puedes solicitar en soles o en su equivalente en dólares.

6) Préstamo sin historial crediticio

¿Quieres solicitar tu primer crédito? Esta alternativa es perfecta si no tienes historial crediticio y necesitas montos altos. En Prestamype puedes acceder a ese dinero que necesitas sin score crediticio, ya que tu préstamo estará respaldado por un inmueble registrado en la SUNARP que funcione como garantía.

Beneficios de Prestamype

Tus proyectos están a un paso de hacerse realidad. ¿Listo para solicitar un préstamo a tu medida? Estos son los principales beneficios que aplican a sus 6 opciones de financiamiento:

Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.

desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05%

mensual desde 1.05% Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido: 15 días en promedio.

15 días en promedio. Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype es una fintech registrada en la SBS. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Empieza a cumplir tus metas precalificando a un préstamo con Prestamype de forma 100% online y en solo unos minutos AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Prestamype ofrece condiciones justas y acordes al perfil de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha pactada. Para precalificar a cualquiera de los 6 tipos de préstamos, debes cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Asimismo, debe estar libre de problemas legales en la Municipalidad o los Registros Públicos.

Ya lo sabes: si necesitas capital para impulsar tu negocio, construir tu casa, liberarte de deudas o para cumplir algún objetivo personal, Prestamype puede brindarte el financiamiento que necesitas de forma segura y con procesos sencillos. Precalifica a cualquiera de los 6 tipos de préstamos en su web oficial AQUÍ.