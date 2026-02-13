Últimas Noticias
Elecciones 2026: encuesta de IMASOLU revela una alta indecisión en la población | Fuente: IMASOLU
Según la Encuesta Nacional elaborada por IMASOLU, la intención de voto para 2026 evidencia un escenario fragmentado, con diferencias entre Lima y el interior del país.

A pocos meses de las elecciones presidenciales 2026, la Encuesta Nacional – Enero 2026, elaborada por IMASOLU S.A.C. y registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones con el N.º 000482-REE/JNE, revela un escenario fragmentado, con niveles altos de indecisión y marcadas diferencias entre Lima y el interior del país.

El estudio, que forma parte del seguimiento de la encuesta elecciones 2026, recoge información sobre intención de voto 2026, percepción ciudadana en temas clave y nivel de conocimiento del proceso electoral, ofreciendo una lectura estadística del momento político con datos levantados a nivel nacional mediante encuestas presenciales.

Intención de voto presidencial en enero 2026: resultados a nivel nacional 

En la medición nacional de intención de voto 2026, Rafael López Aliaga registra 13.58 %, seguido por Keiko Fujimori con 8.92 % y Carlos Álvarez con 5.42 %. Más atrás aparecen César Acuña con 4.50 %, Alfonso López Chau con 3.92 %, y George Forsyth y Mario Vizcarra con 3.08 % cada uno.

Sin embargo, el dato que define el momento político es otro: el 30.17 % de los encuestados no sabe o no opina. A ello se suma un 6.25 % que votaría en blanco o por ninguno.

Cómo se movió la intención de voto entre noviembre y enero

El seguimiento entre noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026 muestra variaciones relevantes. Algunos candidatos registran incrementos superiores a tres puntos porcentuales, mientras otros presentan retrocesos de hasta –2.09 puntos.

De acuerdo con IMASOLU, estos movimientos reflejan un electorado que aún evalúa opciones.

Cómo se movió la intención de voto entre noviembre y enero | Fuente: IMASOLU

Brechas regionales en la encuesta elecciones 2026 

Uno de los hallazgos centrales de esta encuesta política 2026 es la diferencia entre Lima Metropolitana y el interior del país. En Lima, Rafael López Aliaga alcanza 20.40 %, más del doble de su registro en el interior (9.55 %). En contraste, Keiko Fujimori obtiene 6.50 % en la capital y 10.34% fuera de ella. También César Acuña muestra una brecha marcada: 0.90 % en Lima frente a 6.63 % en el interior.

La indecisión también cambia según territorio. En Lima, el 37.67 % no sabe o no opina, mientras que en el interior la cifra se ubica en 25.73 %. Según IMASOLU, estos datos evidencian que el comportamiento electoral no es homogéneo y que la lectura nacional requiere considerar estas diferencias.

Brechas regionales en la encuesta elecciones 2026 | Fuente: IMASOLU

Percepción ciudadana sobre seguridad y corrupción

El estudio de IMASOLU incorpora la percepción ciudadana sobre temas prioritarios. En seguridad ciudadana, el 54.75 % considera que la situación está peor y el 36.50 % la percibe igual. Solo el 8.25 % opina que ha mejorado. En corrupción, el 69.75 % señala que está peor y el 27.50 % que está igual, mientras que apenas el 1.25 % percibe una mejora.

Según la encuesta, estos resultados muestran un clima de insatisfacción predominante en áreas clave del país, que forman parte del entorno en el que se desarrollan las elecciones presidenciales 2026.

Percepción ciudadana sobre seguridad y corrupción | Fuente: IMASOLU

Información electoral: conocimiento sobre cédula y votación

La encuesta también mide el nivel de preparación ciudadana frente al nuevo proceso con Congreso Bicameral. El 55.75 % afirma no conocer el diseño de la cédula de sufragio. El 63.41 % señala que no sabe cómo votar por diputados y senadores.

Información electoral: conocimiento sobre cédula y votación | Fuente: IMASOLU

Ficha técnica

Estudio: Encuesta Nacional – Enero 2026
Elaborado por: IMASOLU S.A.C.
Registro JNE: 000482-REE/JNE
Muestra: 1200 encuestas presenciales a nivel nacional
Muestreo: Probabilístico trietápico
Margen de error: ±2.8 %
Nivel de confianza: 95 %
Fecha de campo: 28 al 31 de enero de 2026

El estudio completo puede consultarse en la página oficial de IMASOLU:
https://imasolu.com/portfolio/elecciones-presidenciales-2026-enero-2026-un-electorado-dividido-y-un-escenario-aun-abierto/

