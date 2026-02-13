Elecciones 2026: encuesta de IMASOLU revela una alta indecisión en la población

Según la Encuesta Nacional elaborada por IMASOLU, la intención de voto para 2026 evidencia un escenario fragmentado, con diferencias entre Lima y el interior del país.

A pocos meses de las elecciones presidenciales 2026, la Encuesta Nacional – Enero 2026, elaborada por IMASOLU S.A.C. y registrada ante el Jurado Nacional de Elecciones con el N.º 000482-REE/JNE, revela un escenario fragmentado, con niveles altos de indecisión y marcadas diferencias entre Lima y el interior del país.

El estudio, que forma parte del seguimiento de la encuesta elecciones 2026, recoge información sobre intención de voto 2026, percepción ciudadana en temas clave y nivel de conocimiento del proceso electoral, ofreciendo una lectura estadística del momento político con datos levantados a nivel nacional mediante encuestas presenciales.

Intención de voto presidencial en enero 2026: resultados a nivel nacional

En la medición nacional de intención de voto 2026, Rafael López Aliaga registra 13.58 %, seguido por Keiko Fujimori con 8.92 % y Carlos Álvarez con 5.42 %. Más atrás aparecen César Acuña con 4.50 %, Alfonso López Chau con 3.92 %, y George Forsyth y Mario Vizcarra con 3.08 % cada uno.

Sin embargo, el dato que define el momento político es otro: el 30.17 % de los encuestados no sabe o no opina. A ello se suma un 6.25 % que votaría en blanco o por ninguno.

Cómo se movió la intención de voto entre noviembre y enero

El seguimiento entre noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026 muestra variaciones relevantes. Algunos candidatos registran incrementos superiores a tres puntos porcentuales, mientras otros presentan retrocesos de hasta –2.09 puntos.

De acuerdo con IMASOLU, estos movimientos reflejan un electorado que aún evalúa opciones.