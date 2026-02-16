Universidad Señor de Sipán recibió oficialmente certificación internacional EQUAA

La acreditación otorgada por EQUAA posiciona a la Universidad Señor de Sipán dentro de estándares internacionales de calidad y respalda la formación de sus estudiantes en un entorno académico alineado a las exigencias globales.

En una ceremonia especial, la Universidad Señor de Sipán (USS) recibió oficialmente el certificado de acreditación institucional internacional, así como las credenciales correspondientes a los programas acreditados de la Facultad de Ciencias Empresariales, otorgados por la Agencia de Acreditación de la Calidad Educativa (EQUAA).

El acto contó con la presencia del Dr. Eric Talavera Campbell, director ejecutivo de EQUAA, quien realizó la entrega de los certificados que avalan a la USS como una universidad acreditada bajo estándares internacionales de calidad. Este reconocimiento certifica el cumplimiento de exigentes criterios académicos y consolida el compromiso institucional con la mejora continua.

Por su parte, el rector, Dr. Alejandro Cruzata Martínez, destacó que este logro representa un paso trascendental para la universidad, al confirmar el cumplimiento de estándares internacionales y reafirmar su compromiso con la excelencia académica y la formación de profesionales preparados para un entorno cada vez más competitivo.

¿Qué significa este reconocimiento para la USS?

La acreditación otorgada por EQUAA comprende tanto el reconocimiento institucional como la acreditación de los programas de Contabilidad, Administración, Administración y Negocios Internacionales, Gastronomía y Gestión Empresarial, garantizando a los estudiantes una formación respaldada por criterios internacionales de calidad.

Este importante hito fortalece, además, la proyección nacional de la USS en el marco de su proceso de expansión, con la consolidación de sus filiales en Lima, Trujillo y Piura, reafirmando que estudiar una carrera acreditada en una universidad acreditada constituye una oportunidad formativa de alto nivel, con impacto profesional y social.