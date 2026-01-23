Admisión UCT 2026-I: formación con valores para líderes del futuro

Frente a un mercado laboral cada vez más competitivo, la Universidad Católica de Trujillo (UCT) presenta su proceso de Admisión 2026-I, ofreciendo una formación integral que combina innovación académica, tecnología y valores, orientada a la alta empleabilidad y al compromiso social.

El profesional ucetista se distingue no solo por lo que sabe hacer, sino por su formación ética y humana. Por ello, la UCT convoca a jóvenes y adultos con vocación de servicio, espíritu de superación y el deseo de transformar su entorno a través de una formación profesional, responsable y con sentido social.

“En la UCT no solo formamos profesionales competentes para el mercado laboral, sino seres humanos íntegros. Nuestro modelo educativo busca forjar líderes con valores, capaces de generar un impacto positivo en la sociedad”, señalaron voceros del área de Admisión.

Infraestructura moderna para una formación práctica desde los primeros ciclos

Para respaldar su exigencia académica, la UCT pone a disposición de sus estudiantes infraestructura moderna y espacios especializados diseñados para el aprendizaje vivencial. La universidad cuenta con laboratorios equipados de Gastronomía, Estimulación Temprana y Ciencias, entre otros, que fortalecen la formación práctica desde los primeros ciclos de estudio.

Oferta académica única en el norte del país

La Universidad Católica de Trujillo se consolida como referente en la formación pedagógica, gracias a dos propuestas académicas diferenciadas en la región:

Educación Especial : La UCT es la única universidad del norte del país que ofrece esta carrera, respondiendo a una necesidad social prioritaria y con alta demanda laboral.

: La UCT es la única universidad del norte del país que ofrece esta carrera, respondiendo a una necesidad social prioritaria y con alta demanda laboral. Educación Física: Una de las carreras más demandadas, que habilita y certifica a sus egresados para ejercer la docencia en instituciones educativas, facilitando una rápida inserción laboral.

Modalidades flexibles pensadas para cada etapa de vida

El proceso de Admisión UCT 2026-I destaca por su enfoque flexible e inclusivo, permitiendo a los postulantes elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades personales y profesionales:

Presencial: Vive la experiencia universitaria completa en el moderno Campus Moche.

Vive la experiencia universitaria completa en el moderno Campus Moche. Semipresencial: Ideal para quienes trabajan o desean convalidar estudios, sin dejar de lado la exigencia académica.

Ideal para quienes trabajan o desean convalidar estudios, sin dejar de lado la exigencia académica. A distancia: Diseñada para estudiantes de otras regiones del país, especialmente en programas de segunda especialidad y posgrado.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para el proceso de Admisión UCT 2026-I ya se encuentran abiertas. Los interesados pueden iniciar su postulación ingresando a admision.uct.edu.pe y dar el primer paso hacia una formación profesional con valores, calidad académica y proyección laboral.

La Universidad Católica de Trujillo es una institución promovida por el Arzobispado de Trujillo, comprometida con la formación humanística, científica y tecnológica. Cuenta con infraestructura moderna y una plana docente calificada, orientada a la excelencia académica y al servicio de la comunidad.