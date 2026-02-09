Así se forma al profesional latinoamericano del futuro: Unifranz, el modelo educativo que crece desde Bolivia

Unifranz cuenta con sedes en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, equipadas con infraestructura orientada al aprendizaje práctico. | Fuente: UNIFRANZ

Calidad y empleabilidad certificadas

Unifranz respalda su propuesta educativa a través de certificaciones internacionales que validan su calidad institucional.

En 2025, Unifranz obtuvo la certificación en el sistema QS Stars, un modelo de evaluación independiente que analiza dimensiones como empleabilidad, gobernanza, impacto social e infraestructura. Este sistema realiza auditorías transparentes por áreas, lo que facilita una comparación objetiva entre universidades y para quienes eligen dónde estudiar.

Dentro de esta evaluación, Unifranz destacó con cinco estrellas en empleabilidad, un indicador que refleja su capacidad para preparar egresados con habilidades alineadas a las exigencias del mercado laboral local e internacional.

Asimismo, QS Stars otorgó a Unifranz cuatro estrellas en impacto social, en reconocimiento a su contribución positiva a la sociedad a través de proyectos académicos que integran investigación, extensión universitaria y trabajo con comunidades.

Entre las certificaciones internacionales figura también la acreditación ARCU-SUR del MERCOSUR, destinada a carreras específicas bajo estándares comunes entre países de la región. Además de certificar calidad académica, esta acreditación facilita el reconocimiento de títulos y la movilidad estudiantil y profesional en países vecinos, un factor clave para estudiantes internacionales.

La calidad institucional también se refleja en la cultura organizacional. Unifranz fue la única universidad boliviana incluida en el ranking Great Place to Work Latinoamérica 2025, entre las 100 mejores organizaciones para trabajar en la región. Este reconocimiento evidencia un entorno laboral que valora al personal académico y administrativo, impactando positivamente en la experiencia educativa de los estudiantes.

Internacionalización real y alianzas estratégicas

La globalización del conocimiento exige más que calidad local. Requiere una articulación efectiva con el mundo académico internacional. En ese marco, Unifranz ha fortalecido su estrategia de internacionalización mediante convenios que permiten movilidad estudiantil y docente, intercambios académicos y programas conjuntos.

Estos programas, que combinan movilidad física con esquemas de internacionalización en casa, representan un diferenciador en la formación universitaria moderna. Para muchos estudiantes latinoamericanos, esta red de vínculos académicos se traduce en oportunidades concretas de experiencias internacionales y acceso a redes globales de conocimiento.

Para los estudiantes del Perú que evalúan opciones educativas fuera de su país, Bolivia ofrece proximidad cultural, costos competitivos y una oferta académica cada vez más alineada con estándares internacionales. Unifranz se posiciona como una alternativa que respalda su propuesta con certificaciones objetivas y una clara orientación a la movilidad regional.

Elegir una universidad que combine estándares internacionales, cultura organizacional sólida y una estrategia de internacionalización sostenida puede marcar la diferencia en la construcción de una carrera profesional con impacto regional. Desde Bolivia, Unifranz se presenta como una puerta abierta para los jóvenes latinoamericanos que buscan trascender fronteras sin perder sus raíces.

Educación superior en contexto: Bolivia y Perú

América Latina ha experimentado un crecimiento sostenido en el acceso a la educación superior, impulsado por políticas públicas y la expansión de universidades públicas y privadas. Sin embargo, este avance convive con desafíos persistentes relacionados con la calidad de la formación y la movilidad internacional de los estudiantes.

Los datos más recientes indican que en el Perú la educación superior universitaria acoge aproximadamente a 1.2 millones de estudiantes, reflejando la relevancia creciente de este nivel educativo en la formación de capital humano. No obstante, el desarrollo del sistema no es homogéneo en la región.

Las estadísticas oficiales muestran que países como Chile y Argentina han alcanzado tasas de más del 50% en acceso a educación superior, mientras que otros como Guatemala y Honduras se mantienen por debajo del 25%. En este contexto regional, el Perú registra una tasa de asistencia cercana al 43 %, ubicándose por encima del promedio latinoamericano y evidenciando un crecimiento sostenido de la matrícula universitaria en los últimos años.

Estos indicadores ilustran la importancia creciente de la educación superior como motor de desarrollo y movilidad social, pero también subrayan desafíos pendientes en cobertura, equidad y calidad formativa. Los jóvenes latinoamericanos buscan instituciones que no solo abran puertas, sino que también garanticen calidad educativa, reconocimiento internacional y posibilidades reales de inserción laboral y movilidad profesional.