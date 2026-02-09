Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Así se forma al profesional latinoamericano del futuro: Unifranz, el modelo educativo que crece desde Bolivia

Unifranz obtuvo cinco estrellas en empleabilidad en el sistema de evaluación internacional QS Stars.
Unifranz obtuvo cinco estrellas en empleabilidad en el sistema de evaluación internacional QS Stars. | Fuente: UNIFRANZ
B-Content

por B-Content

·

Desde Bolivia, la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) impulsa un modelo educativo con estándares internacionales, enfoque en sostenibilidad y aprendizaje práctico, orientado a formar profesionales preparados para un mercado laboral cada vez más global y competitivo. Descubre todos los detalles en la siguiente nota.

El viaje educativo de miles de jóvenes latinoamericanos comienza mucho antes de elegir una universidad. Es una decisión que marca el rumbo de sus ambiciones profesionales, sus oportunidades y su inserción en un mercado laboral cada vez más globalizado.

En ese cruce de expectativas y realidades, desde Bolivia surge un actor académico: la Universidad Franz Tamayo (Unifranz). Es una institución con estándares internacionales definidos y una estrategia de internacionalización que la posiciona como una alternativa atractiva para estudiantes del Perú y de la región que buscan una educación superior con impacto real.

“El modelo educativo de Unifranz entiende que la sostenibilidad debe atravesar de manera transversal la gestión institucional, la formación académica y la vinculación con la comunidad, con el objetivo de formar líderes y profesionales conscientes, éticos y comprometidos. Unifranz integra este enfoque en todos sus programas académicos, fortalece alianzas con gobiernos, empresas y organizaciones, y convierte sus campus en espacios para desarrollar soluciones a problemas concretos”, señaló Verónica Ágreda, rectora de Unifranz.

La Universidad Franz Tamayo (Unifranz) impulsa un modelo educativo basado en sostenibilidad, aprendizaje práctico e internacionalización.
La Universidad Franz Tamayo (Unifranz) impulsa un modelo educativo basado en sostenibilidad, aprendizaje práctico e internacionalización. | Fuente: UNIFRANZ

¿Qué distingue a Unifranz?

La apuesta de Unifranz no se limita a la entrega de títulos profesionales, sino a la formación de egresados capaces de enfrentar desafíos reales: resolución de problemas complejos, comunicación intercultural, liderazgo y adaptabilidad. Este enfoque se construye a partir de metodologías activas y una vinculación permanente con sectores productivos e instituciones públicas y privadas, que demandan profesionales preparados para generar impacto.

Las universidades latinoamericanas enfrentan una encrucijada que definirá su relevancia en las próximas décadas. Pueden continuar reproduciendo desigualdades estructurales o convertirse en agentes transformadores que construyan futuros sostenibles desde la diversidad territorial”, afirmó Ágreda.

Estudios regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalan que el 45 % de los empleadores en América Latina identifica deficiencias en las competencias prácticas de los egresados universitarios al momento de su inserción laboral. Frente a este escenario, Unifranz desarrolla un modelo educativo centrado en el enfoque de “aprender haciendo”, orientado a reducir la brecha entre la formación académica y las demandas del mercado laboral.

Prioriza la aplicación práctica del conocimiento, la resolución de problemas reales y la vinculación temprana de los estudiantes con su entorno profesional. Los programas académicos incorporan proyectos aplicados, simulaciones profesionales y trabajo con casos reales, en articulación con empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales.

El enfoque de aprender haciendo se implementa de manera progresiva a lo largo de las carreras. Desde los primeros semestres, los estudiantes participan en actividades prácticas orientadas al desarrollo de soluciones concretas, fortaleciendo competencias transversales como pensamiento crítico, trabajo colaborativo, liderazgo, comunicación efectiva y capacidad de adaptación, consideradas claves para el desempeño profesional.

Este modelo formativo se complementa con una infraestructura que va más allá de un edificio. Aulas dinámicas, simuladores de última tecnología, bibliotecas virtuales y laboratorios especializados permiten a los estudiantes iniciar su formación práctica desde el primer semestre, en sus cuatro sedes ubicadas en las principales ciudades de Bolivia: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.


Unifranz cuenta con sedes en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, equipadas con infraestructura orientada al aprendizaje práctico.
Unifranz cuenta con sedes en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, equipadas con infraestructura orientada al aprendizaje práctico. | Fuente: UNIFRANZ

Calidad y empleabilidad certificadas

Unifranz respalda su propuesta educativa a través de certificaciones internacionales que validan su calidad institucional.

En 2025, Unifranz obtuvo la certificación en el sistema QS Stars, un modelo de evaluación independiente que analiza dimensiones como empleabilidad, gobernanza, impacto social e infraestructura. Este sistema realiza auditorías transparentes por áreas, lo que facilita una comparación objetiva entre universidades y para quienes eligen dónde estudiar.

Dentro de esta evaluación, Unifranz destacó con cinco estrellas en empleabilidad, un indicador que refleja su capacidad para preparar egresados con habilidades alineadas a las exigencias del mercado laboral local e internacional.

Asimismo, QS Stars otorgó a Unifranz cuatro estrellas en impacto social, en reconocimiento a su contribución positiva a la sociedad a través de proyectos académicos que integran investigación, extensión universitaria y trabajo con comunidades.

Entre las certificaciones internacionales figura también la acreditación ARCU-SUR del MERCOSUR, destinada a carreras específicas bajo estándares comunes entre países de la región. Además de certificar calidad académica, esta acreditación facilita el reconocimiento de títulos y la movilidad estudiantil y profesional en países vecinos, un factor clave para estudiantes internacionales.

La calidad institucional también se refleja en la cultura organizacional. Unifranz fue la única universidad boliviana incluida en el ranking Great Place to Work Latinoamérica 2025, entre las 100 mejores organizaciones para trabajar en la región. Este reconocimiento evidencia un entorno laboral que valora al personal académico y administrativo, impactando positivamente en la experiencia educativa de los estudiantes.

Internacionalización real y alianzas estratégicas

La globalización del conocimiento exige más que calidad local. Requiere una articulación efectiva con el mundo académico internacional. En ese marco, Unifranz ha fortalecido su estrategia de internacionalización mediante convenios que permiten movilidad estudiantil y docente, intercambios académicos y programas conjuntos.

Estos programas, que combinan movilidad física con esquemas de internacionalización en casa, representan un diferenciador en la formación universitaria moderna. Para muchos estudiantes latinoamericanos, esta red de vínculos académicos se traduce en oportunidades concretas de experiencias internacionales y acceso a redes globales de conocimiento.

Para los estudiantes del Perú que evalúan opciones educativas fuera de su país, Bolivia ofrece proximidad cultural, costos competitivos y una oferta académica cada vez más alineada con estándares internacionales. Unifranz se posiciona como una alternativa que respalda su propuesta con certificaciones objetivas y una clara orientación a la movilidad regional.

Elegir una universidad que combine estándares internacionales, cultura organizacional sólida y una estrategia de internacionalización sostenida puede marcar la diferencia en la construcción de una carrera profesional con impacto regional. Desde Bolivia, Unifranz se presenta como una puerta abierta para los jóvenes latinoamericanos que buscan trascender fronteras sin perder sus raíces.

Educación superior en contexto: Bolivia y Perú

América Latina ha experimentado un crecimiento sostenido en el acceso a la educación superior, impulsado por políticas públicas y la expansión de universidades públicas y privadas. Sin embargo, este avance convive con desafíos persistentes relacionados con la calidad de la formación y la movilidad internacional de los estudiantes.

Los datos más recientes indican que en el Perú la educación superior universitaria acoge aproximadamente a 1.2 millones de estudiantes, reflejando la relevancia creciente de este nivel educativo en la formación de capital humano. No obstante, el desarrollo del sistema no es homogéneo en la región.

Las estadísticas oficiales muestran que países como Chile y Argentina han alcanzado tasas de más del 50% en acceso a educación superior, mientras que otros como Guatemala y Honduras se mantienen por debajo del 25%. En este contexto regional, el Perú registra una tasa de asistencia cercana al 43 %, ubicándose por encima del promedio latinoamericano y evidenciando un crecimiento sostenido de la matrícula universitaria en los últimos años.

Estos indicadores ilustran la importancia creciente de la educación superior como motor de desarrollo y movilidad social, pero también subrayan desafíos pendientes en cobertura, equidad y calidad formativa. Los jóvenes latinoamericanos buscan instituciones que no solo abran puertas, sino que también garanticen calidad educativa, reconocimiento internacional y posibilidades reales de inserción laboral y movilidad profesional.

Tags
Educación superior universidades Bolivia Perú internacionalización empleabilidad educación universitaria formación profesional América Latina QS Stars
Más sobre Publirreportaje

Lo más leído

Últimas noticias