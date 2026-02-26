Invierte desde S/100 en facturas de grandes empresas y obtén hasta 22% de rentabilidad anual

Ya puedes hacer crecer tu dinero invirtiendo en factoring con Prestamype, una alternativa a corto plazo que te permite empezar con pocas cantidades y te brinda el respaldo de un título valor.

¿Pensando en invertir? Prestamype, una de las fintech más grandes del país, te ofrece la oportunidad de hacer crecer tu dinero invirtiendo en facturas por cobrar y pagar de empresas reconocidas del Perú. Esta opción a corto plazo te permite iniciar con pocas cantidades: desde tan solo S/100 o $25 con un proceso seguro y 100% online.

La inversión en factoring consiste en financiar facturas por cobrar emitidas a las grandes empresas. Cuando las facturas son pagadas, recuperas tu inversión más una ganancia. Así ayudas a las pymes financieramente y además ganas dinero en el proceso. Con Prestamype puedes acceder a una rentabilidad anual de hasta 22% y lo mejor de todo es que tu inversión estará respaldada por un título valor registrado en CAVALI.

¿Cómo funciona la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito con la finalidad de obtener ese dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. El adelanto de dinero que reciben dichas empresas proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno.

¿Quién le paga al inversionista? El cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring es el encargado de pagar la factura más los intereses respectivos a los inversionistas. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Los Portales, Nike, Southern, Ripley, Leche Gloria, Backus, Cementos Pacasmayo, Cartavio, Tottus, Metro, Wong, entre otros muchos más.

Beneficios de invertir en factoring

Con más de 8 años en el mercado, Prestamype se ha posicionado como una marca confiable y segura con procesos sencillos de comprender y realizar. Hasta el momento, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

Al invertir en factoring con Prestamype accedes a estos beneficios principales:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo S/ 100 o $25.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo S/ 100 o $25. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Seguridad: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Ya puedes multiplicar esos S/100 invirtiendo en factoring de forma segura y 100% online. Empieza AQUÍ.

Invierte hoy y empieza a generar nuevos ingresos

Con Prestamype, invertir en factoring es fácil y seguro. Accede a retornos de hasta 22% anual y con el respaldo de un título valor. Comienza a generar nuevos ingresos creando una cuenta en su plataforma web con estos pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Rentabiliza tu dinero invirtiendo desde S/100 en facturas de grandes empresas. Empieza a invertir en factoring AQUÍ.