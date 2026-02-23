Si tienes deudas y el banco te rechaza… ¿Dónde solicitar un préstamo sin fallar en el intento?

Ya puedes solicitar un préstamo incluso teniendo un mal reporte en las centrales de riesgo. Con Prestamype puedes acceder a montos altos de hasta S/2 millones, cuotas a tu medida y tasas atractivas.

¿Necesitas capital para cumplir tus metas, pero los bancos te rechazan? Ahora tienes una nueva oportunidad de acceder a ese dinero que necesitas con Prestamype. Esta reconocida fintech peruana ofrece préstamos con montos elevados desde S/15 mil hasta S/2 millones sin importar si no tienes historial crediticio o si figuras como deudor moroso en Infocorp.

El préstamo estando en Infocorp de Prestamype brinda una alternativa de financiamiento sin las restricciones de la banca tradicional, que suele rechazar a quienes tienen una calificación crediticia negativa. Además, ofrece una tasa de interés atractiva y un desembolso rápido: 15 días en promedio.

Beneficios de Prestamype

Con más de 8 años en el mercado, Prestamype se ha posicionado como una marca confiable y segura con procesos sencillos de realizar. Desde el año 2017, ya ha desembolsado más de S/1 600 millones de soles en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de muchos micro y pequeños empresarios. Al solicitar un préstamo, accedes a estos beneficios principales:

Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.

desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05%

mensual desde 1.05% Plazos de 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido: 15 días en promedio.

15 días en promedio. Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Si los bancos te rechazan, ahora tienes una nueva oportunidad de cumplir tus objetivos gracias a Prestamype. Precalifica a un préstamo de forma segura y 100% online AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Prestamype destaca por ofrecer condiciones justas y acordes al perfil de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones y cuotas fijas mensuales en la fecha pactada. Para precalificar a un préstamo, debes cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Listo para solicitar un préstamo sin fallar en el intento? Precalifica hoy mismo en la web de Prestamype AQUÍ y accede a montos desde S/15 mil sin importar si estás reportado en Infocorp o si no cuentas con historial crediticio.