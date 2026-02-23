Si tienes deudas y el banco te rechaza… ¿Dónde solicitar un préstamo sin fallar en el intento?

¿Necesitas capital para cumplir tus metas, pero los bancos te rechazan? Ahora tienes una nueva oportunidad de acceder a ese dinero que necesitas con Prestamype. Esta reconocida fintech peruana ofrece préstamos con montos elevados desde S/15 mil hasta S/2 millones sin importar si no tienes historial crediticio o si figuras como deudor moroso en Infocorp.
El préstamo estando en Infocorp de Prestamype brinda una alternativa de financiamiento sin las restricciones de la banca tradicional, que suele rechazar a quienes tienen una calificación crediticia negativa. Además, ofrece una tasa de interés atractiva y un desembolso rápido: 15 días en promedio.
Beneficios de Prestamype
Con más de 8 años en el mercado, Prestamype se ha posicionado como una marca confiable y segura con procesos sencillos de realizar. Desde el año 2017, ya ha desembolsado más de S/1 600 millones de soles en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de muchos micro y pequeños empresarios. Al solicitar un préstamo, accedes a estos beneficios principales:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.05%
- Plazos de 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Si los bancos te rechazan, ahora tienes una nueva oportunidad de cumplir tus objetivos gracias a Prestamype. Precalifica a un préstamo de forma segura y 100% online AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Prestamype destaca por ofrecer condiciones justas y acordes al perfil de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones y cuotas fijas mensuales en la fecha pactada. Para precalificar a un préstamo, debes cumplir con estos requisitos básicos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¿Listo para solicitar un préstamo sin fallar en el intento? Precalifica hoy mismo en la web de Prestamype AQUÍ y accede a montos desde S/15 mil sin importar si estás reportado en Infocorp o si no cuentas con historial crediticio.