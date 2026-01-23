Cirugía láser refractiva: la alternativa moderna para ver sin lentes

La cirugía láser refractiva se posiciona como una solución segura y eficaz para corregir miopía, hipermetropía y astigmatismo. Con tecnología de última generación y un equipo médico especializado, esta alternativa permite mejorar la visión.

¿Pensabas que dejar atrás los lentes era imposible? Hoy, la cirugía láser refractiva se ha consolidado como una solución segura para corregir problemas visuales comunes y mejorar la calidad de vida de miles de personas. Gracias a los avances tecnológicos en oftalmología, este procedimiento permite recuperar una visión clara en poco tiempo y con mínimas molestias.

En el Perú, la Clínica Futuro Visión cuenta con más de 30 años de experiencia dedicados al cuidado integral de la salud visual, combinando tecnología de última generación, un equipo médico altamente especializado y una atención personalizada que acompaña al paciente antes, durante y después del procedimiento.

¿En qué consiste la cirugía láser refractiva?

La cirugía láser refractiva es un procedimiento oftalmológico avanzado que corrige errores de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. De acuerdo con la Clínica Futuro Visión, el tratamiento utiliza tecnología láser de alta precisión para modificar la forma de la córnea y permitir que la luz se enfoque correctamente en la retina, logrando así una visión más nítida y estable.

Se trata de una intervención mínimamente invasiva, de corta duración y ambulatoria, lo que significa que el paciente puede regresar a casa el mismo día.

¿En qué casos se recomienda este procedimiento?

Según Clínica Futuro Visión, la cirugía láser refractiva está indicada principalmente en personas que presentan ametropías y desean reducir o eliminar el uso permanente de gafas o lentes de contacto. Es una alternativa especialmente valorada por quienes llevan un estilo de vida activo, practican deportes o buscan mayor comodidad en su día a día.

Antes de la cirugía, es indispensable una evaluación oftalmológica integral, que permita determinar si el paciente cumple con las condiciones necesarias para el procedimiento.