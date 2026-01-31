¿El banco te rechaza por estar en Infocorp? ¡Obtén un préstamo de S/30 mil ahora!

Ya puedes cumplir tus metas solicitando un préstamo con Prestamype, que te ofrece cronogramas a medida, desembolso rápido y hasta S/2 millones sin importar si estás reportado en Infocorp o si no tienes historial crediticio.

¿Necesitas un préstamo, pero estás en Infocorp? Si la banca tradicional te rechaza por tener una calificación crediticia negativa, ahora tienes una nueva oportunidad gracias a Prestamype, que te ofrece montos elevados desde S/15 mil hasta S/2 millones sin importar si estás reportado en centrales de riesgo o si no tienes historial crediticio.

Con el préstamo estando en Infocorp, Prestamype brinda una alternativa de financiamiento sin las restricciones de la banca tradicional, ideal para todas las personas que han sido rechazadas por los bancos o cajas. Además de desembolso rápido, te ofrece cronogramas a medida y una tasa de interés atractiva para que puedas acceder a ese monto que necesitas para hacer realidad tus metas.

Beneficios de Prestamype

Prestamype tiene más de 8 años en el mercado y es actualmente una de las fintech más grandes del país. Siempre ofrece condiciones justas y acordes a la capacidad de pago de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones y cuotas fijas mensuales en la fecha pactada.

Al solicitar un préstamo estando en Infocorp con Prestamype, accedes a estos beneficios principales:

Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.

desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05%

mensual desde 1.05% Plazos de 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido: 15 días en promedio.

15 días en promedio. Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Seguridad: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¡Que nada te detenga! Cumple tus objetivos accediendo a un préstamo de forma sencilla y 100% online, sin importar si estás en Infocorp. Empieza AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Desde el año 2017, Prestamype ya ha desembolsado más de S/1 600 millones de soles en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de muchos micro y pequeños empresarios. Así, se ha posicionado como una marca confiable y segura con procesos sencillos.

Para precalificar al préstamo estando en Infocorp debes cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.

El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Cumples con estos requisitos? Entonces ya puedes solicitar tu préstamo desde S/15 mil con Prestamype sin importar si estás reportado en Infocorp o si no cuentas con historial crediticio. Precalifica en solo unos minutos AQUÍ y empieza a hacer realidad tus planes.