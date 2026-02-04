¿En qué puedes invertir S/100 soles para multiplicarlo?

Invertir ya no es solo para grandes ahorros. Hoy, con S/100, es posible acceder a una opción de corto plazo que busca mayor rentabilidad que los métodos tradicionales. Descubre cómo el factoring, a través de Prestamype, puede ser tu primer paso para hacer crecer tu dinero.

¿Vale la pena invertir si tengo solo S/100? Para muchas personas, esa cifra parece insuficiente para generar ganancias reales. Sin embargo, invertir ya no es exclusivo de grandes capitales. Existen opciones diseñadas para quienes quieren dar su primer paso financiero sin asumir procesos complejos ni plazos extensos. En ese escenario, el factoring aparece como una alternativa accesible y dinámica para hacer crecer el dinero desde montos pequeños.

En Perú, una de las plataformas que ha impulsado este tipo de inversión es Prestamype, fintech que permite invertir desde S/100 en factoring, una opción pensada para personas interesadas en rentabilizar su dinero en el corto plazo de forma simple y digital.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito. Este adelanto se realiza con la finalidad de obtener liquidez inmediata y no esperar 30, 60 o 90 días para que sus clientes realicen el pago.

El dinero que reciben estas empresas proviene de personas que buscan hacer crecer su capital y adquieren una parte o el total de dichas facturas, a cambio de obtener un retorno por el monto invertido. Es importante mencionar que el encargado de pagar la factura, junto con los intereses respectivos, es el cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring.

Estos clientes suelen ser medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos, entre ellas Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud y Honda, lo que permite acceder a oportunidades vinculadas a compañías reconocidas del mercado.

Beneficios de invertir en factoring con Prestamype

Invertir en factoring a través de Prestamype ofrece seguridad y confianza, respaldadas por su trayectoria en el mercado financiero peruano, sus alianzas estratégicas y el cumplimiento de procesos formales de evaluación. Esto la convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan rentabilizar su dinero sin complicaciones.

Entre los principales beneficios de invertir en factoring se encuentran:

Poco capital de inversión: se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.

Rentabilidad atractiva: invirtiendo en Prestamype es posible obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

Plazos de pago: los plazos de pago al invertir en factoring van desde los 15 hasta los 180 días.

Diversificación: permite rentabilizar el dinero en empresas reconocidas de distintos sectores económicos, ayudando a reducir el riesgo del portafolio.

Riesgo controlado: esta opción de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.



¿Cómo crear una cuenta para invertir?

Ya puedes empezar a generar nuevos ingresos invirtiendo en factoring con Prestamype. Para empezar, solo debes crearte una cuenta en su web, de forma 100% online, gratuita y siguiendo estos pasos:

Registro: Regístrate y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Empieza a invertir y haz crecer tu dinero

Así de simple puedes invertir en factoring con Prestamype. Empieza con tan solo S/100 y accede a una rentabilidad atractiva con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.