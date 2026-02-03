MyPrenatal: El test prenatal no invasivo más completo para detectar anomalías genéticas

El embarazo es una etapa crucial en la vida del bebé: cada acción en este periodo puede influir en su crecimiento y desarrollo a futuro. Por eso, es fundamental contar con información confiable y temprana sobre su estado, así se puede acompañar su evolución con tranquilidad y tomar las mejores decisiones para su cuidado.
Hoy ya es posible detectar anomalías genéticas antes de que el bebé nazca y con solo una muestra de sangre de la gestante. Precisamente, esto es lo que ofrece MyPrenatal, el test prenatal no invasivo que evalúa de forma exhaustiva posibles anomalías y alteraciones cromosómicas de manera segura y precisa durante las primeras semanas.
¿Cómo funciona el test myPrenatal?
Se trata de una prueba avanzada de cribado prenatal que estudia las anomalías cromosómicas más frecuentes: síndromes de Down, Edwards y Patau (trisomías 21, 18 y 13), junto con las alteraciones de los cromosomas sexuales. El algoritmo bioinformático de myPrenatal evalúa la fracción fetal y la profundidad de secuenciación, logrando el mejor rendimiento en todos los casos. Estas son sus principales características:
- Puede realizarse desde la semana 10 hasta el final de la gestación.
- Se realiza a partir de una muestra de sangre materna.
- No requiere ayuno, la gestante puede alimentarse con normalidad.
- Aplicable en embarazo único y gemelar
- Apta para embarazos por reproducción asistida y donación de gametos.
- Toma de muestra a domicilio.
El test prenatal no invasivo más completo
A diferencia del cribado combinado tradicional, MyPrenatal aporta mayor precisión evitando procedimientos invasivos innecesarios que pueden poner en riesgo la salud de la madre y del futuro bebé. Estos son sus principales beneficios:
- Completo: MyPrenatal evalúa el riesgo de las principales alteraciones cromosómicas asociadas a condiciones clínicas relevantes en el recién nacido.
- Fácil y seguro: Se realiza con una muestra de sangre materna, sin riesgos para la madre y el feto.
- Preciso: Mayor precisión que el cribado combinado, reduce el número de procedimientos invasivos que podrían ser riesgosos para el bebé y la gestante.
- Rápido: Resultados en 15 días calendarios posteriores a la toma de la muestra.
- Calidad: La prueba se procesa íntegramente en laboratorios en Europa, cuenta con marcado CE-IVD.
- Expertos: Con el respaldo de Veritas, Criocord cuenta con un equipo con más de 20 años de experiencia en diagnóstico prenatal y asesoramiento genético.
¿Por qué elegir MyPrenatal?
Con MyPrenatal obtienes mayor precisión, cobertura y respaldo internacional frente al cribado tradicional y otros NIPT.
- Nueva generación de NIPT que permite realizar un análisis cromosómico ampliado, incluye grandes deleciones y duplicaciones en el ADN fetal.
- Utiliza secuenciación tipo paired-end permite determinar con mayor exactitud la fracción fetal y optimiza el análisis tras la secuenciación.
- Permite emitir resultados con alta fiabilidad incluso en casos de muestras con baja fracción fetal.
- Opciones avanzadas disponibles incluso en embarazos gemelares y ovodonación.
- Incluye asesoramiento genético para el especialista en caso de solicitarlo.
- Prueba procesada bajo estándares de calidad (UNE-EN ISO 15189) que respalda los resultados.
Criocord: tú aliado para cuidar la salud de tu bebé
Criocord ofrece una prueba prenatal no invasivo seguro para la madre y el feto, preciso y oportuno respaldada con la calidad de expertos. Además, se dispone de asesoría genética especializada para médicos y pacientes. De esta forma podrás contar con información confiable para acompañar el seguimiento del embarazo desde una etapa temprana.
¡El amor de mamá no tiene límites, protégelo antes que llegue al mundo y programa tu toma de muestra!