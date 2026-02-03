MyPrenatal: El test prenatal no invasivo más completo para detectar anomalías genéticas

El cuidado del bebé empieza antes de su nacimiento. Por eso, Criocord de la mano de Veritas ofrece MyPrenatal, el test prenatal no invasivo que permite detectar anomalías cromosómicas que podrían poner en riesgo la supervivencia del recién nacido. Todo con solo una muestra de sangre materna.

El embarazo es una etapa crucial en la vida del bebé: cada acción en este periodo puede influir en su crecimiento y desarrollo a futuro. Por eso, es fundamental contar con información confiable y temprana sobre su estado, así se puede acompañar su evolución con tranquilidad y tomar las mejores decisiones para su cuidado.

Hoy ya es posible detectar anomalías genéticas antes de que el bebé nazca y con solo una muestra de sangre de la gestante. Precisamente, esto es lo que ofrece MyPrenatal, el test prenatal no invasivo que evalúa de forma exhaustiva posibles anomalías y alteraciones cromosómicas de manera segura y precisa durante las primeras semanas.

¿Cómo funciona el test myPrenatal?

Se trata de una prueba avanzada de cribado prenatal que estudia las anomalías cromosómicas más frecuentes: síndromes de Down, Edwards y Patau (trisomías 21, 18 y 13), junto con las alteraciones de los cromosomas sexuales. El algoritmo bioinformático de myPrenatal evalúa la fracción fetal y la profundidad de secuenciación, logrando el mejor rendimiento en todos los casos. Estas son sus principales características:

Puede realizarse desde la semana 10 hasta el final de la gestación .

. Se realiza a partir de una muestra de sangre materna.

No requiere ayuno, la gestante puede alimentarse con normalidad.

Aplicable en embarazo único y gemelar

Apta para embarazos por reproducción asistida y donación de gametos.

Toma de muestra a domicilio.

El test prenatal no invasivo más completo

A diferencia del cribado combinado tradicional, MyPrenatal aporta mayor precisión evitando procedimientos invasivos innecesarios que pueden poner en riesgo la salud de la madre y del futuro bebé. Estos son sus principales beneficios:

Completo: MyPrenatal evalúa el riesgo de las principales alteraciones cromosómicas asociadas a condiciones clínicas relevantes en el recién nacido.

MyPrenatal evalúa el riesgo de las principales alteraciones cromosómicas asociadas a condiciones clínicas relevantes en el recién nacido. Fácil y seguro: Se realiza con una muestra de sangre materna, sin riesgos para la madre y el feto.

Se realiza con una muestra de sangre materna, sin riesgos para la madre y el feto. Preciso: Mayor precisión que el cribado combinado, reduce el número de procedimientos invasivos que podrían ser riesgosos para el bebé y la gestante.

Mayor precisión que el cribado combinado, reduce el número de procedimientos invasivos que podrían ser riesgosos para el bebé y la gestante. Rápido: Resultados en 15 días calendarios posteriores a la toma de la muestra.

Resultados en 15 días calendarios posteriores a la toma de la muestra. Calidad: La prueba se procesa íntegramente en laboratorios en Europa, cuenta con marcado CE-IVD.

La prueba se procesa íntegramente en laboratorios en Europa, cuenta con marcado CE-IVD. Expertos: Con el respaldo de Veritas, Criocord cuenta con un equipo con más de 20 años de experiencia en diagnóstico prenatal y asesoramiento genético.

¿Por qué elegir MyPrenatal?

Con MyPrenatal obtienes mayor precisión, cobertura y respaldo internacional frente al cribado tradicional y otros NIPT.

Nueva generación de NIPT que permite realizar un análisis cromosómico ampliado, incluye grandes deleciones y duplicaciones en el ADN fetal.

que permite realizar un análisis cromosómico ampliado, incluye grandes deleciones y duplicaciones en el ADN fetal. Utiliza secuenciación tipo paired-end permite determinar con mayor exactitud la fracción fetal y optimiza el análisis tras la secuenciación.

permite determinar con mayor exactitud la fracción fetal y optimiza el análisis tras la secuenciación. Permite emitir resultados con alta fiabilidad incluso en casos de muestras con baja fracción fetal.

Opciones avanzadas disponibles incluso en embarazos gemelares y ovodonación.

disponibles incluso en embarazos gemelares y ovodonación. Incluye asesoramiento genético para el especialista en caso de solicitarlo.

para el especialista en caso de solicitarlo. Prueba procesada bajo estándares de calidad (UNE-EN ISO 15189) que respalda los resultados.

Criocord: tú aliado para cuidar la salud de tu bebé

Criocord ofrece una prueba prenatal no invasivo seguro para la madre y el feto, preciso y oportuno respaldada con la calidad de expertos. Además, se dispone de asesoría genética especializada para médicos y pacientes. De esta forma podrás contar con información confiable para acompañar el seguimiento del embarazo desde una etapa temprana.

