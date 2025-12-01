Construye tu casa soñada con un préstamo de S/250 mil a una tasa desde 0.84% mensual

Terminar de construir la casa propia es un sueño que involucra esfuerzo, constancia y, sobre todo, planificación financiera. Si aún tienes ese objetivo pendiente, pero te falta lo más importante: el capital, Prestamype te ofrece una gran alternativa: el préstamo para construcción, un producto con condiciones accesibles, montos altos (desde S/15 mil hasta S/2 millones) y tasas competitivas desde 0.84% mensual.
Con este tipo de préstamo tienes la posibilidad de iniciar las obras sin tener que esperar años de ahorro. Precisamente, está diseñado para personas que quieren terminar de construir o remodelar su vivienda y necesitan capital para la compra de materiales de construcción, herramientas de trabajo, contratación de mano de obra, etc.
Además, Prestamype ofrece condiciones accesibles para que todos tengan la oportunidad de cumplir el sueño de la casa propia: esta fintech puede otorgar el préstamo a personas que no cuentan con un historial crediticio perfecto o incluso quienes no cuentan con uno. Conoce más AQUÍ.
Beneficios del préstamo para construcción de Prestamype
Prestamype es una fintech peruana formal con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019). Desde el año 2017 ha desembolsado más de S/1 600 millones en financiamiento y, de esta manera, ha apoyado a muchos peruanos que necesitaban impulsar su crecimiento.
Con Prestamype tienes acceso a condiciones justas y acordes a tu perfil, así puedes cumplir con las obligaciones y cuotas fijas mensuales en la fecha pactada. Al solicitar un préstamo para construcción, también podrás disfrutar de estos beneficios principales:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 0.84%
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
El sueño de la casa propia está a solo un paso gracias a Prestamype. Construye tu espacio ideal precalificando a un préstamo de forma rápida y segura AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Con más de 8 años de experiencia en el mercado, Prestamype se ha posicionado como una fintech confiable y segura con procesos sencillos de comprender. Debido a su amplia trayectoria, ha sido considerada como una de las mejores 100 startups en el Perú, según Forbes.
Para precalificar al préstamo para construcción debes cumplir con estos requisitos básicos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
¿Listo para hacer realidad tu casa soñada? Terminar de construir o de remodelar tu vivienda con el préstamo para construcción de Prestampe y accede a montos desde S/15 mil, tasas atractivas, condiciones flexibles y desembolso rápido. Precalifica en solo unos minutos AQUÍ.