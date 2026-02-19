Minsa impulsa acciones para educar a las familias y fortalecer la capacidad operativa del primer nivel de atención frente al dengue

El sector Salud refuerza la prevención y el control del dengue a nivel nacional mediante educación a las familias, vigilancia epidemiológica y fortalecimiento del primer nivel de atención, con el fin de evitar complicaciones graves y muertes por automedicación. Más detalles en la siguiente nota.

Automedicarse ante la sospecha dengue es extremadamente peligroso y puede ser mortal. El principal riesgo es que ciertos medicamentos de uso común interfieren con la coagulación de la sangre o generan hemorragia lo que puede transformar un cuadro dengue leve en uno de dengue grave o hemorrágico.

Asimismo, tomar fármacos sin supervisión de un profesional de la salud, puede enmascarar los signos de alarma, lo que retrasa un diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. La automedicación puede empeorar los síntomas generales y poner en riesgo la vida del paciente al no atacar la causa real y complicar la respuesta del organismo.

Por ello, el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda que, ante los primeros síntomas del dengue, el paciente debe mantenerse bien hidratado y acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano, ya que la atención oportuna permite una recuperación adecuada y evita complicaciones.

Los síntomas más frecuentes son: fiebre alta; dolor detrás de los ojos, cabeza, músculos y articulaciones; además, se presentan erupciones en la piel. Mientras que, los signos de alarma incluyen dolor abdominal intenso y persistente, vómitos continuos, sangrado, somnolencia, irritabilidad y decaimiento general.

Acciones de prevención y control en marcha

A inicios de año, el actual Gobierno, a través del Ministerio de Salud, emitió la Alerta Epidemiológica preventiva y presentó a nivel nacional el Plan de Prevención y Control del Dengue 2026, con un presupuesto inicial de S/ 86 255487.

“Dicho plan nacional se basa en tres pilares fundamentales orientados a la educación de la familia y al fortalecimiento del primer nivel de atención, siendo estos: el sistema de inteligencia sanitaria con alertas tempranas y respuesta rápida ante brotes. Mejora de la calidad de atención mediante la aplicación estricta de la Norma técnica de salud para la atención integral de pacientes con dengue en el Perú.

El control de la transmisión, a través del fortalecimiento de la vigilancia vectorial y la promoción de la ficha de autoevaluación “10 minutos contra el dengue”, con la participación activa de las familias y los comités distritales de salud. La ficha puede descargarse de manera gratuita en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/es/i/7628162.

La alerta intensifica la vigilancia epidemiológica, notificación de casos, ingresos hospitalarios, notificación en el sistema SiEpi, fortalecer la vigilancia entomológica y control vectorial, capacitar al personal inspector, garantizar el uso de nuevas tecnologías. Además, el sector Salud inició capacitaciones virtuales y presenciales, dirigidas a médicos, enfermeras, obstetras, entre otros. Entre los principales temas tratados destaca el manejo clínico terapéutico de dengue en población pediátrica, gestante, adulto mayor y manejo clínico integral.

El Estado en la adaptación de nuevas tecnologías, ya trabaja con dos aplicativos DengueApp y PromApp, que permiten en tiempo real geolocalizar e identificar viviendas inspeccionadas, cerradas, renuentes, deshabitadas y aquellas que tengan la presencia de criaderos donde se reproduce el zancudo. La actividad se realiza con inspectores sanitarios y Agentes Comunitarios de Salud.

El control larvario a cargo de los inspectores de salud, consiste en el tratamiento de recipientes donde las familias almacenan agua. El inspector aplica el larvicida, insumo aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acabando con el vector en su fase acuática.

Esta actividad está complementada por los Agentes Comunitarios de Salud, quienes orientan a las familias en: correcto lavado, escobillado y tapado de recipientes donde almacenan agua; identificación y eliminación de criaderos de zancudos.