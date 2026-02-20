Sporting Cristal vs Universitario: ¡no te pierdas el enfrentamiento entre los gigantes de la Liga 1!

El análisis deportivo de 1xBet Perú presenta el partido principal de la cuarta jornada del Apertura, que se disputará el 21 de febrero. Más detalles en la siguiente nota.

Sporting Cristal: creer en los locales

El Sporting Cristal quiere volver a meterse en la lucha por el título de liga, pero el inicio de temporada ha sido irregular. El equipo empató con el Deportivo Garcilaso, perdió ante el Melgar y venció al Juan Pablo II College. Los Cerveceros siguen buscando el equilibrio en defensa y tratando de mejorar su definición.

A mucha gente le gusta el enfoque de Paulo Autuori para flexibilizar las restricciones sobre los jugadores extranjeros. El entrenador declaró: “La gente sabe que, para mí, el número de jugadores extranjeros en el fútbol peruano en este momento es un tema complicado. Tenemos jugadores jóvenes que sé que pueden mejorar su rendimiento. Me niego a alinear a siete extranjeros para jugar un partido.”

Según datos del prestigioso portal Transfermarkt, el Sporting Cristal tiene el equipo más joven de la Liga 1, con una media de edad de 24,6 años. Esto supone 3 años menos que la plantilla del Universitario. Paulo Autuori confía en los jóvenes Catriel Cabellos y Maxloren Castro, y el núcleo del equipo está formado por jugadores peruanos.

Universitario: defensa del título

El equipo de Lima ha ganado la liga tres veces consecutivas y no tiene intención de detenerse. Antes del inicio de la temporada, la directiva nombró al español Javier Rabanal como entrenador principal. Ya ha tenido éxito con el equipo ecuatoriano Independiente del Valle.

El entrenador confía en la experiencia de los argentinos fichados por el club durante la pretemporada. Caín Fara y Lisandro Alzugaray se integraron rápidamente en el equipo, pero Álex Valera y Jairo Concha siguen siendo las principales estrellas. Con un gran número de recién llegados y las lesiones de jugadores importantes, Javier Rabanal sigue buscando la combinación perfecta de jugadores en la alineación titular.

En los primeros 3 partidos, el Universitario sumó 7 puntos: venció al Cienciano y al ADT, y empató con el Cusco. En cada partido, los cremas mejoran y se hacen más fuertes.

