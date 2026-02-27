Caso Lizeth Marzano: abogado de la familia pide prisión preventiva y defensa de policías niega encubrimiento

Adrián Villar, el joven detenido preliminarmente por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano la madrugada del 17 de febrero, en San Isidro, cumple sus primeras 24 horas bajo custodia policial. En tanto, continúan las diligencias para esclarecer los hechos y la actuación de los agentes durante la primera intervención.

Carlos Grados, defensa legal de la familia Marzano, llegó esta mañana a la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional para participar de las indagaciones en curso.

El letrado confirmó que su equipo legal ya ha pedido la medida de prisión preventiva contra Villar. Sin embargo, hizo hincapié en que ellos solo están coadyuvando en la investigación, pues la carga de la prueba recae exclusivamente sobre el Ministerio Público, que debe solicitar y sustentar el requerimiento ante el juez.

"Nosotros ya hemos solicitado (la prisión preventiva) al Ministerio Público. Ya el Ministerio Público tiene la pelota en su cancha para que proceda de una vez", dijo Grados.

Asimismo, al ser consultado sobre un audio difundido recientemente que involucraría al padre del detenido, el abogado consideró que este evidenciaría un encubrimiento desde el inicio, aunque aclaró que dicho material aún no se ha incorporado formalmente a la investigación.

En tanto, el abogado de los suboficiales dijo que sus patrocinados no tenían forma de saber dónde Villar se encontraba refugiado

La defensa de los policías

En la misma sede policial se presentó el abogado Stefano Miranda, defensa legal de los suboficiales John Matencio Arteaga y José Serván Noa. Ambos agentes son cuestionados por no haber ingresado al departamento de Francesca Montenegro, expareja de Villar, horas después del accidente.

Miranda defendió el accionar de sus patrocinados y aseguró que los agentes buscaron información sin alertar al sospechoso, ya que no tenían forma de saber que Villar se encontraba refugiado en ese lugar.

Explicó que el conserje del edificio les indicó que le era imposible saber si algún vehículo había salido recientemente y les sugirió revisar las cámaras al día siguiente.

"Ahora, ya con los videos, horas después, después de 48 horas, somos generales en una guerra, pues ahora sí decimos que los policías en ese momento, mágicamente, debían saber que Villar estaba adentro", ironizó Miranda.

El abogado recalcó que, en esa primera intervención, los efectivos ni siquiera contaban con la placa del vehículo causante del atropello.

Continúan las diligencias

Las indagaciones continúan su curso luego de que la diligencia de reconstrucción del atropello -programada para el miércoles- tuviera que ser suspendida por motivos de seguridad.

Para hoy, se tiene prevista la visualización detallada de los videos de seguridad del restaurante donde Adrián Villar cenó junto a Francesca Montenegro y otras dos personas aún no identificadas, horas antes del fatal desenlace en San Isidro.