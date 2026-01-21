Final del BLAST Bounty Winter 2026: ¿Quién se proclamará campeón del primer torneo CS2 de 2026?

Sorpresas, favoritos eliminados y solo ocho equipos en carrera por el título del BLAST Bounty Winter 2026. | Fuente: 1XBET

Resultados de la primera etapa

El torneo reunió a 32 equipos. Los cabezas de serie del puesto 17 al 32 tuvieron la oportunidad de elegir a sus rivales entre los 16 primeros. Los más temidos fueron NAVI (n.º 7), Spirit (n.º 5) y Falcons (n.º 2), que fueron seleccionados en último lugar.

La mayoría de los equipos favoritos confirmó su jerarquía y superó sin mayores complicaciones la primera ronda. No obstante, hubo tres sorpresas mayúsculas, con derrotas por 1-2: NAVI (n.º 7) ante Monte (n.º 30), 3DMAX (n.º 10) frente a Inner Circle (n.º 25) y FaZe Clan (n.º 12) contra EYEBALLERS (n.º 24).

La mayor sorpresa la protagonizó Monte: el cabeza de serie número 30 eliminó a NAVI, dos veces campeón de grandes torneos y habitual del top 10 mundial. Inner Circle, por su parte, sorprendió al experimentado 3DMAX. Sin embargo, la derrota más dolorosa fue la de FaZe Clan. Los finalistas del StarLadder Budapest Major 2025 cayeron ante EYEBALLERS, un equipo con resultados irregulares en la escena Tier 2.

En la siguiente ronda, los tres equipos sorpresa quedaron eliminados tras enfrentarse al poderoso trío conformado por Falcons, Spirit y Vitality. El único resultado inesperado fue la eliminación de Aurora: el cuarto cabeza de serie perdió su lugar en los playoffs frente a GamerLegion, que había iniciado la competición en el puesto 15.

Al final, solo ocho equipos de los 32 llegaron a los playoffs:

FURIA (n.º1)

Falcons (n.º 2)

Vitality (n.º 3)

Spirit (n.º 5)

Team Liquid (n.º 6)

HEROIC (n.º 9)

PARIVISION (n.º 13)

GamerLegion (n.º 15)

Rendimiento de nuestros grandes jugadores

FURIA, el mejor equipo de Latinoamérica, confirmó su condición de favorito. En su debut, los brasileños vencieron a 9INE por 13-8 y 13-9. En el duelo clave por el pase a playoffs, se impusieron por 13-10, 5-13 y 13-11, cediendo únicamente su elección de Overpass.

La gran figura fue el francotirador Danil “molodoy” Golubenko, quien registró una puntuación de 1,46 y un impresionante K/D de 63/40. Incluso en la derrota en Overpass, se mantuvo firme y lideró al equipo con una espectacular cuádruple baja con el AWP.

Otro representante regional, paiN Gaming, también dejó una buena impresión. Comenzó venciendo con autoridad a BetBoom Team (13-8, 13-4). En la segunda ronda, se midió ante un HEROIC muy sólido. Tras perder Nuke (6-13), el equipo luchó intensamente en Mirage, llevando el mapa a la prórroga, pero cayó por 14-16, quedando eliminado. Aun así, el resultado es positivo para el inicio de la temporada.

Predicciones para los playoffs

Los playoffs del BLAST Bounty Winter 2026 arrancan el 22 de enero, y la gran final se disputará el 25 de enero.

En los dos primeros cuartos de final se enfrentarán Falcons y FURIA, mientras que en los otros dos chocarán Vitality y Spirit. Sus rivales se definirán en el próximo draft entre Team Liquid, HEROIC, PARIVISION y GamerLegion. Los principales favoritos al título son:

Vitality: los bicampeones del mundo en 2025 mantuvieron su alineación ganadora y quieren iniciar la nueva temporada con un triunfo.

los bicampeones del mundo en 2025 mantuvieron su alineación ganadora y quieren iniciar la nueva temporada con un triunfo. FURIA: el conjunto brasileño, con “molodoy” en gran nivel y un cierre sólido de la temporada pasada, vuelve a posicionarse como serio candidato.

el conjunto brasileño, con “molodoy” en gran nivel y un cierre sólido de la temporada pasada, vuelve a posicionarse como serio candidato. Falcons: estadísticamente, el equipo más caro del mundo está destinado a ganar un gran torneo tarde o temprano. Sin embargo, esta vez lo tendrá más difícil, ya que Kyousuke y el entrenador Zonic no pudieron viajar a Malta.

estadísticamente, el equipo más caro del mundo está destinado a ganar un gran torneo tarde o temprano. Sin embargo, esta vez lo tendrá más difícil, ya que Kyousuke y el entrenador Zonic no pudieron viajar a Malta. Spirit: los Dragons tuvieron una temporada irregular en 2025, con solo cuatro títulos. En invierno renovaron su plantilla, dejando fuera a “chopper” y “zweih”, y reincorporando a “magixx” y “zont1x”. Su gran carta es “donk”, considerado el mejor jugador del mundo.

Ya hemos revelado el cuadro completo de los playoffs del BLAST Bounty Winter 2026, así que ahora solo queda apostar por los ganadores de los partidos finales. ¡Sobre todo porque 1xBet Perú tiene actualmente una promoción especial para este torneo!



Para participar, solo tienes que apostar en los partidos restantes de la competición desde S/ 40 con cuotas de 1,3 o superiores para obtener S/ 40 por tu primera apuesta liquidada, además de un bono semanal de hasta S/ 400 equivalente al 10% de todas las apuestas liquidadas.



¡Apuesta en los esports con el operador legal 1xBet Perú! ¡BLAST: empieza con ventaja!