Con Luis Advíncula: regresos y sorpresas en probable once de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos

Un día agitado en el mundo Alianza Lima. Este viernes, el cuadro blanquiazul confirmó que Sergio Peña y Miguel Trauco ya no son más jugadores de la institución. Además, anunció que Guillermo Viscarra y Esteban Pavez se sumaron a la lista de lesionados y serán bajas en los próximos partidos.



Sin embargo, la buena noticia para Alianza es que Luis Advincula y Luis Ramos entrenaron con normalidad en el entrenamiento que se realizó en las instalaciones de Esther Grande de Bentín, en Lurín. Ambos no jugaron por lesión ante 2 de Mayo de Paraguay por Copa Libertadores, aunque ahora están habilitados para ser inicialistas

En los trabajos ofensivos se apreció la dupla Ramos y Federico Girotti, aunque no es confirmado que arranquen el domingo ante Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura. En caso jueguen juntos, Paolo Guerrero sería reservado para la Libertadores.

Eso sí, Alejandro Duarte será el reemplazante del lesionado Guillermo Viscarra. Será una buena oportunidad para el exgolero de Sporting Cristal.

Bajas en Alianza Lima

Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo, Josué Estrada, Guillermo Viscarra y Esteban Pavez son los lesionados en Alianza.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el domingo 8 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva en Lima. El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos en vivo por el Torneo Apertura 2026?