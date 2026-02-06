"Hemos vuelto": Andrea Llosa sorprende al ser anunciada en Panamericana Televisión

Andrea Llosa decidió pasar Año Nuevo fuera del país y sin su pareja Pablo Andrés de Vinatea. |
Fuente: Instagram
Andrea Llosa se despidió de ATV tras 20 años como conductora
Andrea Llosa confirmó su salida de ATV luego de 20 años. La presentadora de televisión decidió colgar dos videos en sus historias en Instagram donde señaló estar “verdaderamente agradecida” con el canal por el tiempo en que estuvo al mando de los programas Andrea y Nunca más junto con su productora general, Jimena Appiani.
“Acabo de despedirme. Tuve una conversación bastante bonita y creo que así se debe cerrar las historias, agradeciendo y con alegría, con entusiasmo, con motivación y con ganas de hacer otras cosas”, comenzó diciendo Andrea.
Seguidamente, explicó que su salida se dio luego de que ATV le propusiera hacer “un nuevo formato” tras el “término del ciclo” de Nunca más y Andrea. Sin embargo, contó que no se pusieron de acuerdo.
"Conversaciones van, conversaciones vienen y no llegamos a ponernos de acuerdo. Cosa que no pasa por el cariño y el respeto que ambas partes nos tenemos. Me refiero al canal y a nosotros. Entonces, simplemente dijimos que no. Llegó el momento. No hemos renovado”, manifestó.
Finalmente, Andrea Llosa expresó su agradecimiento con su equipo de trabajo y con ATV por el tiempo que se emitió sus programas.
“Agradecida, sobre todo, porque el canal siempre ha respetado nuestros contenidos y nos ha respetado y nos ha dejado trabajar con absoluta libertad. Así que terminó el ciclo ATV y sí pronto nos volveremos a ver”, concluyó.
Andrea Llosa: “Me despido de ATV, pero mi camino en televisión continúa”
Andrea Llosa compartió un video en su Instagram donde puso fin a su carrera televisiva en ATV. En el video, la comunicadora afirmó “irse con la satisfacción de lograr que muchos niños tengan apellido”.
De igual manera, contó detalles de los comienzos de su programa Nunca más que estuvo al aire 14 años y donde, con su equipo de producción, empezaron “grabando en la calle”.
En ese sentido, también recordó el fin del programa Andrea luego de 6 años y 5 meses donde la periodista afirmó haber logrado 252 conciliaciones y haber resuelto más del 50 % de los casos que se vieron en su programa.
“Es difícil no quebrarse después de despedirme de dos programas que se convirtieron en parte de mi vida. Solo tengo palabras de agradecimiento para los equipos que me acompañaron durante 14 años en Nunca más y más de 6 años en Andrea. Gracias por la confianza, por elegirnos de lunes a viernes en el horario estelar y también los domingos”, comenzó diciendo Andrea en la descripción del video.
Asimismo, Llosa agradeció al abogado Roberto Miranda, al conciliador José Andrés Chuman y a su productora general, Jimena Appiani Servat. Finalmente, reiteró su agradecimiento a ATV resaltando su intención continuar y respetar su decisión de “no renovar” el vínculo con el canal.
“Me voy en los mejores términos, agradecida por la libertad que siempre tuve para manejar los contenidos, y por el respeto y el cariño mutuo. Después de casi 20 años, me despido de ATV. Esta etapa se cierra, pero mi camino en la televisión continúa. Nos volveremos a ver muy pronto”, añadió.