"Hemos vuelto": Andrea Llosa sorprende al ser anunciada en Panamericana Televisión

Andrea Llosa regresa a la televisión. Luego de su salida de ATV tras 20 años, la recordada conductora de 'Nunca más' y 'Andrea' sorprendió a todos al aparecer en una nueva promoción en Panamericana Televisión este viernes 6 de febrero.

En efecto, después de algunas semanas de revelar que "no llegó a un acuerdo" con ATV, Andrea Llosa es anunciada como nueva figura de Panamericana.

"Hay pasos que nunca se olvidan", se escucha en la promoción compartida en redes sociales mientras se ve la silueta de la periodista caminando hacia un estudio de televisión. "Porque esta historia continúa", se oye.

Del mismo modo, Andrea Llosa aparece de espaldas abriendo las puertas y entrando hacia lo que parece será su nueva casa. "Ella vuelve al lugar donde todo comenzó. Muy pronto regresa a Panamericana", expresa la promoción.

"Hemos vuelvo", exclama la comunicadora al final del spot confirmando así su retorno a la pantalla chica. "Eso. Felicitaciones, Andrea", expresó Maju Mantilla.

Del mismo modo, varios usuarios mostraron su alegría al ver a Andrea Llosa en un nuevo espacio en Panamericana.

"Muchas felicidades, mi reina hermosa", "Todo lo mejor para ti", "Me encanta, muchos éxitos", "Cada vez que veo tu programa es una lección de amor propio", fueron algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que todavía no se conoce el nombre del programa que conducirá Andrea Llosa, así como el horario en que estará en televisión. ¿Será un nuevo comienzo en su carrera? Veremos.