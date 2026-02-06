Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Poder Judicial admitió habeas corpus para entrega de salvoconducto a favor de Betssy Chávez

Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima desde el 3 de noviembre de 2025.
Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima desde el 3 de noviembre de 2025. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El recurso planteado ante la Corte Superior de Justicia de Lima demanda también la inviolabilidad de la Embajada de México y proteger a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, frente a posibles acciones de autoridades peruanas.

El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite una demanda de habeas corpus preventivo interpuesta a favor de la Embajada de México, con el objetivo de garantizar la inviolabilidad de su sede diplomática y proteger a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino.

El proceso se sigue contra la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior.

La medida, presentada por el ciudadano Rubén Serpa Valdez, surge como respuesta a presuntas declaraciones del presidente de la República, José Jeri, quien habría manifestado la posibilidad de usar la fuerza pública para ingresar a la embajada. El propósito de dicho ingreso sería ejecutar un mandato judicial de prisión preventiva contra Betssy Chávez.

Según el demandante, estas declaraciones constituyen una "amenaza real, cierta e inminente" que desconoce el artículo 22° de la Convención de Viena, el cual garantiza la protección de las sedes diplomáticas.

En ese sentido, argumentó que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial “podrían disponer órdenes de captura ejecutables dentro de una embajada extranjera, al carecer de jurisdicción material”.

Los requerimientos

Entre los pedidos formulados en la demanda figuran que se declare fundada la acción de habeas corpus; que se reconozca la existencia de una amenaza grave contra la inviolabilidad de la sede diplomática; que se prohíba a cualquier autoridad -incluido el presidente de la República, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial- ingresar, allanar o intervenir la Embajada de México; y que se dicten medidas cautelares urgentes para garantizar la protección del recinto diplomático. 

También se solicita la entrega inmediata de un salvoconducto a Betsy Chávez Chino, la abstención de actos de hostigamiento, entre otros. 

El juzgado ha dispuesto correr traslado de la demanda a la procuraduría pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. 

Los emplazados cuentan con un plazo de tres días para absolver la demanda y presentar sus descargos antes de que se emita una sentencia.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Poder Judicial embajada de mexico Betssy Chávez

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA