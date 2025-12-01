¿Qué entidades financieras brindarán préstamos a personas rechazadas por los bancos en 2026?

¿Alguna vez una respuesta negativa del banco te dejó sin opciones justo cuando más necesitabas un impulso económico? Para miles de peruanos, estar reportado en centrales de riesgo como Infocorp sigue siendo una de las principales razones de rechazo al solicitar un préstamo, incluso cuando cuentan con ingresos o patrimonio.
Sin embargo, el escenario del financiamiento viene cambiando. De cara al 2026, cada vez más entidades financieras no bancarias y fintech apuestan por modelos más inclusivos, capaces de evaluar a las personas más allá de una calificación crediticia negativa. En ese contexto, Prestamype se presenta como una alternativa real para quienes han sido excluidos por la banca tradicional.
¿Qué es un préstamo con garantía hipotecaria?
Un préstamo con garantía hipotecaria es una modalidad de financiamiento en la que el solicitante respalda el crédito con un inmueble propio, como una casa, departamento, oficina o local comercial. Este respaldo permite acceder a montos más altos y a mejores condiciones frente a un préstamo personal.
Gracias a este esquema, la evaluación se enfoca en el valor del inmueble y en la capacidad de pago de la persona, y no únicamente en su historial crediticio. Por eso, este tipo de préstamo se ha convertido en una alternativa clave para quienes han sido rechazados por los bancos.
Beneficios de solicitar un préstamo en Prestamype
Prestamype es una fintech peruana con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos de la SBS (RES. SBS 05939-2019), reconocida por su trayectoria y experiencia en financiamiento con garantía hipotecaria. Desde 2017, ha desembolsado más de S/ 1600 millones y cuenta con el respaldo de inversionistas nacionales e internacionales, lo que refuerza su solidez y confiabilidad.
Entre los principales beneficios de solicitar un préstamo en Prestamype se encuentran:
- Montos altos: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 0.84 %.
- Plazos de 1 hasta 6 años, con opción de renovación previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible, que no descarta al solicitante por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido, con un promedio de 15 días.
- Cronogramas a medida, que permiten elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
Requisitos para acceder al préstamo
Para acceder a un préstamo con garantía hipotecaria, es necesario contar con un inmueble —casa, departamento, oficina o local comercial— que funcione como respaldo. La propiedad debe estar debidamente inscrita en la SUNARP y libre de multas, gravámenes o problemas legales.
Además, el inmueble debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco. Estos requisitos permiten evaluar el préstamo bajo condiciones claras y acordes al perfil de cada persona.
Solicita un préstamo y vuelve a avanzar
En 2026, acceder a financiamiento ya no depende únicamente de tener un historial crediticio perfecto. Hoy existen alternativas pensadas para quienes buscan condiciones justas y procesos más flexibles.
Prestamype ofrece la posibilidad de precalificar a un préstamo con garantía hipotecaria, incluso estando en Infocorp, con evaluaciones claras y cuotas acordes a la capacidad de pago. Una opción pensada para retomar proyectos, ordenar las finanzas y seguir construyendo el futuro.