¿Qué visitar en Estados Unidos en 2026? Visit USA Perú destaca el Mundial FIFA, La Ruta 66, El Bicentenario y mucho más

Además del esperado Mundial FIFA, el 2026 será un año de importantes eventos turísticos para Estados Unidos. Visit USA Perú destaca los principales eventos como la celebración de los 100 años de la Ruta 66, los 250 años de Independencia y mucho más.

Estados Unidos se prepara para recibir el 2026 con una lista de eventos históricos que, sin duda, atraerán a millones de turistas de todo el mundo. Si estás pensando en viajar el próximo año, la organización Visit USA Perú viene promoviendo diferentes eventos y destinos turísticos que se presentan como una gran oportunidad para conocer la cultura y la geografía única del país norteamericano. Aquí te contamos los principales:

1) Mundial de fútbol FIFA 2026

El Mundial de Fútbol FIFA 2026 se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Una gran oportunidad para conocer la cultura y los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos.

Visit USA Perú ha articulado esfuerzos con agencias de viaje, aerolíneas, operadores turísticos y socios estratégicos para difundir rutas, paquetes y servicios orientados a los 11 destinos estadounidenses que recibirán los partidos del certamen, entre ellos Atlanta, Boston, Miami, Los Ángeles, Kansas, Houston, Dallas, San Francisco, Nueva York y más, incluyendo el MetLife Stadium de New Jersey que albergará la gran final.

“El Mundial FIFA 2026 es una vitrina excepcional para que más peruanos descubran Estados Unidos desde una nueva perspectiva: la del turismo deportivo y la experiencia cultural en torno al fútbol. Nuestro rol es conectar al viajero con las mejores oportunidades para disfrutar plenamente este gran evento", sostuvo Marita Villalba, gerente general de Visit USA Perú, quien también invitó al público a planificar con anticipación su viaje al torneo más importante del planeta.

2) Bicenterario de relaciones bilaterales entre ambos países

De igual manera, se conmemoran 200 años de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Perú. En este marco, Visit USA Perú rinde homenaje a un vínculo histórico que ha construido puentes entre ambas naciones, incluyendo el intercambio académico, el fortalecimiento comercial, la promoción cultural y la creciente conexión entre personas, instituciones y empresas.

“Visit USA Perú se suma a esta celebración bicentenaria reafirmando su compromiso de promover el turismo, la educación, la cultura y el entendimiento mutuo entre nuestras naciones. Este aniversario invita a honrar el pasado, valorar el camino recorrido y renovar la visión conjunta hacia un futuro de cooperación, crecimiento y amistad”, comentan los representantes de la institución.