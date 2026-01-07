Últimas Noticias
¿Qué visitar en Estados Unidos en 2026? Visit USA Perú destaca el Mundial FIFA, La Ruta 66, El Bicentenario y mucho más

¿Qué visitar en Estados Unidos en 2026? Visit USA Perú destaca el Mundial FIFA, la Ruta 66 y mucho más | Fuente: SHUTTERSTOCK
Además del esperado Mundial FIFA, el 2026 será un año de importantes eventos turísticos para Estados Unidos. Visit USA Perú destaca los principales eventos como la celebración de los 100 años de la Ruta 66, los 250 años de Independencia y mucho más.

Estados Unidos se prepara para recibir el 2026 con una lista de eventos históricos que, sin duda, atraerán a millones de turistas de todo el mundo. Si estás pensando en viajar el próximo año, la organización Visit USA Perú viene promoviendo diferentes eventos y destinos turísticos que se presentan como una gran oportunidad para conocer la cultura y la geografía única del país norteamericano. Aquí te contamos los principales:

1)     Mundial de fútbol FIFA 2026

El Mundial de Fútbol FIFA 2026 se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Una gran oportunidad para conocer la cultura y los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos.

Visit USA Perú ha articulado esfuerzos con agencias de viaje, aerolíneas, operadores turísticos y socios estratégicos para difundir rutas, paquetes y servicios orientados a los 11 destinos estadounidenses que recibirán los partidos del certamen, entre ellos Atlanta, Boston, Miami, Los Ángeles, Kansas, Houston, Dallas, San Francisco, Nueva York y más, incluyendo el MetLife Stadium de New Jersey que albergará la gran final.

“El Mundial FIFA 2026 es una vitrina excepcional para que más peruanos descubran Estados Unidos desde una nueva perspectiva: la del turismo deportivo y la experiencia cultural en torno al fútbol. Nuestro rol es conectar al viajero con las mejores oportunidades para disfrutar plenamente este gran evento", sostuvo Marita Villalba, gerente general de Visit USA Perú, quien también invitó al público a planificar con anticipación su viaje al torneo más importante del planeta.

2)     Bicenterario de relaciones bilaterales entre ambos países

De igual manera, se conmemoran 200 años de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Perú. En este marco, Visit USA Perú rinde homenaje a un vínculo histórico que ha construido puentes entre ambas naciones, incluyendo el intercambio académico, el fortalecimiento comercial, la promoción cultural y la creciente conexión entre personas, instituciones y empresas.

“Visit USA Perú se suma a esta celebración bicentenaria reafirmando su compromiso de promover el turismo, la educación, la cultura y el entendimiento mutuo entre nuestras naciones. Este aniversario invita a honrar el pasado, valorar el camino recorrido y renovar la visión conjunta hacia un futuro de cooperación, crecimiento y amistad”, comentan los representantes de la institución.

Bicenterario de relaciones bilaterales entre ambos países | Fuente: SHUTTERSTOCK

3)     250 años de Independencia de Estados Unidos

El 4 de julio de 2026 se celebran los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, una oportunidad única para visitar y conocer la historia de dicho país. Para impulsar este hito mundial, Visit USA Perú impulsa una campaña de inspiración viajera que pone en vitrina lo mejor del destino estadounidense: circuitos imperdibles, experiencias educativas, oportunidades de negocios y propuestas multiculturales que conectan con las nuevas tendencias del turismo.

“En este aniversario histórico invitamos a los viajeros peruanos a descubrir ciudades icónicas como Nueva York, Washington D.C., Boston y Filadelfia, donde la historia cobra vida entre museos, monumentos, gastronomía cosmopolita y experiencias culturales únicas. Desde las playas soleadas de Florida hasta los paisajes cinematográficos del Oeste Americano. Estados Unidos ofrece aventuras para cada estilo de viajero”, comentan.

4)     100 años de la legendaria Ruta 66

En noviembre de 2026 se cumplen 100 años de la mítica Ruta 66, el recorrido más legendario de Estados Unidos y un ícono absoluto del turismo mundial. Esta “Carretera Madre”, que conecta Chicago con Santa Mónica, invita a los viajeros a vivir una aventura cinematográfica entre paisajes desérticos, pueblos auténticos, neones retro, diners clásicos y museos que cuentan la historia del país. Ideal para quienes buscan un viaje lleno de libertad, estilo vintage y momentos memorables.

Visit USA Perú pone en vitrina los grandes imperdibles de la Ruta 66: los murales de Oklahoma, los paisajes rojos de Arizona, los míticos moteles estilo 50s, las tiendas temáticas y los tramos más fotogénicos para Instagram. Es la oportunidad perfecta para recorrer Estados Unidos de una forma distinta, auténtica y emocionante.

250 años de Independencia de Estados Unidos. | Fuente: SHUTTERSTOCK

Un puente de oportunidades entre Perú y Estados Unidos

Visit USA Perú continúa consolidándose como fuente confiable entre el viajero peruano y los destinos más icónicos de Estados Unidos, reforzando siempre su misión de promover cultura, negocios y educación en el país norteamericano. La organización ha desarrollado importantes eventos en alianza con oficinas de turismo como Visit Orlando y Visit Fort Lauderdale. Además, ha estrechado lazos con United Park & Resorts, uno de los complejos de entretenimiento más importantes del mundo.

En el ámbito académico, Visit USA Perú viene impulsando charlas y capacitaciones especializadas para agencias de viajes. Asimismo, en alianza con el Consulado de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú y el ICPNA, se organizó en Huancayo un evento informativo clave sobre el proceso y gestión de las visas B1 y B2 (turismo y negocios), así como las visas para estudiantes hacia Estados Unidos.

Sumado a esto, Visit USA Perú promociona las principales ferias comerciales del país como la Feria de Panadería y la Feria de Restaurantes en Chicago, la Feria de Odontología Greater New York Dental, la Feria de Empaques Pack Expo International en Chicago, la Feria de Equipos médicos World Health Expo Miami y la Feria de Telecomunicaciones National Broadcasters Association en Las Vegas.

De esta forma, la institución reafirma su papel como socio estratégico de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, de las oficinas de turismo norteamericanas y de instituciones académicas de prestigio. Además, mantiene su compromiso de acompañar a viajeros, estudiantes y empresas peruanas en la planificación de experiencias memorables y oportunidades de crecimiento en los Estados Unidos. Para más información, contáctalos a ventas@visitusaperu.org.pe , llámalos al 971 362 099 e ingresa a la web oficial de Visit USA Perú AQUÍ o visita sus redes sociales.

