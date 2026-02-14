SENAMHI: Pronóstico del clima hoy sábado 14 de febrero 2026

En ciudades de costa, sierra y selva, el pronóstico de mañana puede variar significativamente según la región. Por eso es recomendable revisar plataformas oficiales o aplicaciones meteorológicas a primera hora del día. Estas herramientas facilitan conocer escenarios actualizados y tomar mejores decisiones, especialmente si se realizan actividades al aire libre, viajes o trabajos dependientes del clima

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 25° • Noche 24° Máx./Min. 27°/22° 27°/22° Humedad 84% 84% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 13° Nublado Día 16° • Noche 13° Máx./Min. 17°/13° 17°/13° Humedad 95% 95% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Chubascos Día 23° • Noche 23° Máx./Min. 25°/21° 25°/21° Humedad 97% 97% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 7 km/h 7 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 11° Chubascos Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 14°/10° 14°/10° Humedad 97% 97% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 29°/23° 29°/23° Humedad 87% 87% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 7 km/h 7 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 28° • Noche 27° Máx./Min. 33°/24° 33°/24° Humedad 85% 85% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Lluvia Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 17°/7° 17°/7° Humedad 87% 87% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 25° • Noche 24° Máx./Min. 26°/23° 26°/23° Humedad 96% 96% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 27° • Noche 24° Máx./Min. 28°/24° 28°/24° Humedad 95% 95% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 9° Nublado Día 13° • Noche 10° Máx./Min. 16°/8° 16°/8° Humedad 90% 90% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 20° Parcialmente nublado Día 26° • Noche 22° Máx./Min. 28°/20° 28°/20° Humedad 74% 74% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Nublado Día 28° • Noche 24° Máx./Min. 31°/22° 31°/22° Humedad 79% 79% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Nublado Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 28°/22° 28°/22° Humedad 98% 98% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 3 km/h 3 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 15° Nublado Día 20° • Noche 17° Máx./Min. 22°/15° 22°/15° Humedad 94% 94% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h