Si tengo S/100 soles guardados, ¿en qué puedo invertirlos para multiplicar mi capital?

Ya puedes hacer crecer tus ahorros invirtiendo pocas cantidades gracias a Prestamype. Esta reconocida fintech peruana te ofrece la posibilidad de multiplicar tu capital invirtiendo en factoring, una alternativa a corto plazo, con rentabilidad atractiva y con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Lo mejor de invertir en factoring es que no necesitas grandes montos: puedes empezar con tan solo S/100 o $25; además, el proceso es 100% online. Con esta opción estarás invirtiendo en facturas por cobrar y pagar de empresas reconocidas del Perú; a cambio, podrás obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. A continuación, te contamos cómo funciona.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito con el fin de obtener el dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. Dicho adelanto proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno.

¿Quién le paga al inversionista? Es importante mencionar que el cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring es el encargado de pagar la factura más los intereses respectivos a los inversionistas. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring

Con más de 8 años de experiencia en el mercado, Prestamype se ha posicionado como una marca confiable y segura con procesos sencillos de comprender y realizar. Hasta el momento, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

Al invertir en factoring con Prestamype, accedes a estos beneficios principales:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Confianza: Prestamype es una empresa formal participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Genera nuevos ingresos desde hoy

¿Estás listo para rentabilizar tu dinero con tan solo S/100? Empieza a generar nuevos ingresos invirtiendo en factoring con Prestamype. Regístrate en su plataforma web siguiendo estos tres simples pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Así de fácil puedes empezar a multiplicar tu dinero gracias a Prestamype. Al invertir en factoring podrás acceder a una rentabilidad atractiva de hasta 22% anual y tu inversión estará respaldada por un título valor registrado en CAVALI. Empieza con tan solo S/100 ingresando a su web AQUÍ.