Fundadora de Somos Perú sobre jóvenes contratadas tras visitar el despacho de José Jerí: "Es un abuso de poder y debe ser investigado"

Nora Bonifaz cuestionó al presidente y aseguró que ella, desde el primer día, advirtió que José Jerí no era la persona adecuada para dirigir el país.

Nora Bonifaz, fundadora del partido Somos Perú, consideró que, en el caso de las jóvenes profesionales que obtuvieron contratos con el Estado luego de visitar al presidente José Jerí, existe un abuso de poder que debe ser investigado de inmediato.

"Él es el representante de la Nación, tiene que mantener un comportamiento y hacernos ver al país que es una persona correcta, pero el tema está que lo que se sabe inmediatamente, a los pocos días, [es que ellas] han tenido contratos de trabajo. Y eso es terrible, porque es un abuso de poder y debe ser investigado", manifestó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Bonifaz aseguró que Jerí nunca debió ser designado como presidente y que esto lo recalcó desde el primer día en que este inició su mandato en octubre del 2025.

"Yo ya había dicho desde el primer momento que no era la persona adecuada para dirigir los destinos del país. Estaba pensando sobre todo en el tema de las elecciones, pero más allá, ahora que he visto y recorrido [el país], también me preocupa, desde el Ejecutivo, la manera como se maneja una serie de acciones y definiciones económicas que nos van a dejar mal parados", indicó.

Nora Bonifaz expresó que el comportamiento del mandatario, tras este caso revelado por los medios de comunicación, es repudiable. Además, enfatizó que viene realizando un mal gobierno y esto afectará negativamente a Somos Perú en las elecciones de abril próximo.

"Debe dejar el cargo, lo dije desde el primer momento, porque todavía quedan seis meses más [de gobierno]", puntualizó.

Investigación en marcha

El Ministerio Publico inició desde esta semana una investigación preliminar “contra los que resulten responsables” respecto a la presunta contratación irregular de cinco jóvenes profesionales en diversas entidades del Estado, luego de sostener reuniones privadas con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno.

La fiscal provincial Roxana Espinoza Páucar tendrá a su cargo el desarrollo de esta investigación por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado.

Si en las diligencias se determina una posible responsabilidad penal del presidente José Jerí, el caso será derivado al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, porque solo él puede llevar a cabo una investigación contra el jefe del Estado.