Un ataque con explosivo en vivienda sacudió Trujillo y dejó dos personas lesionadas

El atentado ocurrió en la urbanización El Molino y afectó tres viviendas.

Un nuevo ataque con explosivo se registró en el distrito y provincia de Trujillo, región de La Libertad. Esta vez, delincuentes atacaron una vivienda situada en la cuadra 1 de la calle Coronel Gómez, en la urbanización El Molino.



De acuerdo con el reporte del COER (Centro de Operaciones de Emergencia Regional), el ataque, que ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., dejó tres viviendas afectadas —aunque las cifras aún se encuentran en proceso de actualización— y dos personas lesionadas.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), así como agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, quienes acordonaron la zona para facilitar las diligencias.



El personal PNP también verifica la existencia de cámaras de seguridad para identificar al autor o autores del ataque.

Los vecinos pidieron mayor presencia policial en la zona, debido a la grave situación de inseguridad y los constantes atentados que ocurren en diversas partes de la ciudad.